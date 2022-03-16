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Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка - РИА Новости, 16.03.2022
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Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка - РИА Новости, 16.03.2022
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T00:58
2022-03-16T00:58
экономика
альфа-банк
сбербанк россии
газпромбанк
москва
россия
fitch ratings
банки
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".В частности, понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".
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экономика, альфа-банк, сбербанк россии, газпромбанк, москва, россия, fitch ratings, банки
00:58 16.03.2022
 
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка с "В" до "CC"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 31 российского банка до "CC" с "B", — говорится в заявлении агентства.

В частности, понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.
Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".
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