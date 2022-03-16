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Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка - РИА Новости, 16.03.2022
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T00:58
2022-03-16T00:58
2022-03-16T00:58
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".В частности, понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, альфа-банк, сбербанк россии, газпромбанк, москва, россия, fitch ratings, банки
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка с "В" до "CC"