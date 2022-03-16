https://ria.ru/20220316/reyting-1778363191.html

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка - РИА Новости, 16.03.2022

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:58

2022-03-16T00:58

2022-03-16T00:58

экономика

альфа-банк

сбербанк россии

газпромбанк

москва

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банки

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".В частности, понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, альфа-банк, сбербанк россии, газпромбанк, москва, россия, fitch ratings, банки