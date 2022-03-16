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Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 16.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220316/retsepty-1778459528.html
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 16.03.2022
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода
Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:24
2022-03-16T15:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Выписка электронных рецептов на льготные лекарства начала действовать в Подмосковье в сентябре прошлого года. На приеме его оформляет врач, пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, и фармацевт выдаст препарат. Всего за этот период было выписано почти 2,8 миллиона электронных рецептов", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация обо всех рецептах сохраняется в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Получить лекарство по рецепту можно в государственных аптеках "Мособлмедсервис" - при предоставлении номера полиса ОМС или СНИЛС, или назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:24 16.03.2022
 

Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Выписка электронных рецептов на льготные лекарства начала действовать в Подмосковье в сентябре прошлого года. На приеме его оформляет врач, пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, и фармацевт выдаст препарат. Всего за этот период было выписано почти 2,8 миллиона электронных рецептов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация обо всех рецептах сохраняется в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Получить лекарство по рецепту можно в государственных аптеках "Мособлмедсервис" - при предоставлении номера полиса ОМС или СНИЛС, или назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
Витрина с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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