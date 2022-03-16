https://ria.ru/20220316/retsepty-1778459528.html
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 16.03.2022
Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода
Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:24
2022-03-16T15:24
2022-03-16T15:24
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московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Выписка электронных рецептов на льготные лекарства начала действовать в Подмосковье в сентябре прошлого года. На приеме его оформляет врач, пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, и фармацевт выдаст препарат. Всего за этот период было выписано почти 2,8 миллиона электронных рецептов", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация обо всех рецептах сохраняется в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Получить лекарство по рецепту можно в государственных аптеках "Мособлмедсервис" - при предоставлении номера полиса ОМС или СНИЛС, или назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
https://ria.ru/20210923/retsepty-1751477142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество