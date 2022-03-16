https://ria.ru/20220316/retsepty-1778459528.html

Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода

Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 16.03.2022

Почти 2,8 млн электронных рецептов выписали в Подмосковье за полгода

Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:24

2022-03-16T15:24

2022-03-16T15:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 2,8 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Московской области с начала действия соответствующей системы, сообщает пресс-служба регионального минздрава."Выписка электронных рецептов на льготные лекарства начала действовать в Подмосковье в сентябре прошлого года. На приеме его оформляет врач, пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, и фармацевт выдаст препарат. Всего за этот период было выписано почти 2,8 миллиона электронных рецептов", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация обо всех рецептах сохраняется в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Получить лекарство по рецепту можно в государственных аптеках "Мособлмедсервис" - при предоставлении номера полиса ОМС или СНИЛС, или назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.

https://ria.ru/20210923/retsepty-1751477142.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), здоровье - общество