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У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:57
2022-03-16T17:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач."Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи", - сказал он в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
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экономика, россия, владимир путин
17:57 16.03.2022
 
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин

Президент Путин: у российской экономики есть все ресурсы для решения долгосрочных задач

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач.
"Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи", - сказал он в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:10
Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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