https://ria.ru/20220316/resursy-1778511115.html
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:57
2022-03-16T17:57
2022-03-16T17:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач."Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи", - сказал он в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин
Президент Путин: у российской экономики есть все ресурсы для решения долгосрочных задач