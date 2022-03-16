https://ria.ru/20220316/resursy-1778511115.html

У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин

У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

У России есть все ресурсы для решения долгосрочных задач, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:57

2022-03-16T17:57

2022-03-16T17:57

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская экономика обладает всеми ресурсами для решения долгосрочных задач."Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи", - сказал он в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429484.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, владимир путин