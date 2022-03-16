https://ria.ru/20220316/remont-1778450263.html
Тверские власти проведут ремонт 21 учреждения соцзащиты
Тверские власти проведут ремонт 21 учреждения соцзащиты - РИА Новости, 16.03.2022
Тверские власти проведут ремонт 21 учреждения соцзащиты
В Тверской области в этом году планируется провести ремонт в 21 учреждении социального обслуживания области, на эти цели будут выделены порядка 64 миллионов... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:39
2022-03-16T14:39
2022-03-16T14:39
тверская область
игорь руденя
ремонт
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ТВЕРЬ. 16 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется провести ремонт в 21 учреждении социального обслуживания области, на эти цели будут выделены порядка 64 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Решение принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области."Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях", – отметил глава региона Игорь Руденя.В рамках реализации программы "Доступная среда" в этом году пункты проката 37 комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) оснастят наиболее востребованными средствами реабилитации. Всего планируется закупить свыше 550 единиц такого оборудования.Кроме того, по программе "Доступная среда" ряд КЦСОН оснастят специализированным оборудованием для доступности разных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья и проведут адаптационные работы по физической доступности, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/natsproekty-1778265495.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ремонт
ТВЕРЬ. 16 мар – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется провести ремонт в 21 учреждении социального обслуживания области, на эти цели будут выделены порядка 64 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Решение принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области
.
"Главная задача – обеспечить комфортное, бережное отношение к гражданам, проживающим в таких организациях", – отметил глава региона Игорь Руденя
.
В рамках реализации программы "Доступная среда" в этом году пункты проката 37 комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) оснастят наиболее востребованными средствами реабилитации. Всего планируется закупить свыше 550 единиц такого оборудования.
Кроме того, по программе "Доступная среда" ряд КЦСОН оснастят специализированным оборудованием для доступности разных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья и проведут адаптационные работы по физической доступности, отметили в пресс-службе.