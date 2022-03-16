https://ria.ru/20220316/regiony-1778494276.html

Путин потребовал дать больше свободы регионам

Путин потребовал дать больше свободы регионам - РИА Новости, 16.03.2022

Путин потребовал дать больше свободы регионам

Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:10

2022-03-16T17:10

2022-03-16T17:49

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для запуска новых программ, заявил президент России Владимир Путин."Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.Он отметил, что регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство."Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проектов, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью", - добавил президент.

https://ria.ru/20220316/ukaz-1778490103.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика