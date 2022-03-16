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Путин потребовал дать больше свободы регионам - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин потребовал дать больше свободы регионам
Путин потребовал дать больше свободы регионам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин потребовал дать больше свободы регионам
Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:10
2022-03-16T17:49
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для запуска новых программ, заявил президент России Владимир Путин."Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.Он отметил, что регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство."Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проектов, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью", - добавил президент.
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россия, владимир путин, политика
17:10 16.03.2022 (обновлено: 17:49 16.03.2022)
 
Путин потребовал дать больше свободы регионам

Президент Путин: важно дать регионам больше свободы в маневре ресурсами

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для запуска новых программ, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Он отметил, что регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство.
"Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проектов, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:00
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
 
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