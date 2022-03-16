https://ria.ru/20220316/regiony-1778494276.html
Путин потребовал дать больше свободы регионам
Путин потребовал дать больше свободы регионам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин потребовал дать больше свободы регионам
Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:10
2022-03-16T17:10
2022-03-16T17:49
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядок взаимодействия региональных и федеральных органов власти надо упростить и дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами и возможности для запуска новых программ, заявил президент России Владимир Путин."Важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также в возможности для запуска новых строек и программ", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.Он отметил, что регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство."Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проектов, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью", - добавил президент.
https://ria.ru/20220316/ukaz-1778490103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
17:10 16.03.2022 (обновлено: 17:49 16.03.2022)
Путин потребовал дать больше свободы регионам
Президент Путин: важно дать регионам больше свободы в маневре ресурсами