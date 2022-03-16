https://ria.ru/20220316/razreshenie-1778389332.html
Россия обхитрила самоуверенный Запад
СМИ: Россия нашла хитрое решение, чтобы избежать "дефолтной ловушки" Запада - РИА Новости, 16.03.2022
Россия обхитрила самоуверенный Запад
Россия в ответ на заморозку Западом более половины резервов Центробанка поступила хитро, разрешив частным предпринимателям и компаниям погашать кредиты... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:07
2022-03-16T10:07
2022-03-16T12:55
в мире
россия
санкции
украина
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия в ответ на заморозку Западом более половины резервов Центробанка поступила хитро, разрешив частным предпринимателям и компаниям погашать кредиты недружественным странам в рублях, пишет The Conversation.Он напомнил, что новые антироссийские санкции напрямую касаются тех, кто закредитован в иностранных банках, однако падение курса рубля значительно повышает вероятность массового роста неплатежей.В этой ситуации разрешение российских властей погашать долги за рубежом в рублях позволяет переложить управление национальной валютой с Центробанка на международные банки."Таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов", — пояснил обозреватель.Ответ кредиторамВ начале марта президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий возвращать долги России в рублях. Центробанк затем разъяснил: кредиторам из стран, которые ввели санкции, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, остальным — в рублях, а при наличии спецразрешения — в валюте долга.На 1 января внешний долг России, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. Выплаты по еврооблигациям резидентам будут в рублях, а нерезидентам — согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли будет провести их в условиях санкций.Спецоперация РоссииРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778381315.html
https://ria.ru/20220316/nauka-1778138471.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778387022.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции, украина, рубль
10:07 16.03.2022 (обновлено: 12:55 16.03.2022)
СМИ: Россия нашла хитрое решение, чтобы избежать "дефолтной ловушки" Запада
The Conversation: разрешение погашать зарубежные долги в рублях поддержит экономику России
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Россия в ответ на заморозку Западом более половины резервов Центробанка поступила хитро, разрешив частным предпринимателям и компаниям погашать кредиты недружественным странам в рублях, пишет The Conversation
.
"Москва приняла по меньшей мере изобретательное решение, которое направлено на то, чтобы косвенно получить поддержку иностранных банков", — считает автор статьи.
Он напомнил, что новые антироссийские санкции напрямую касаются тех, кто закредитован в иностранных банках, однако падение курса рубля значительно повышает вероятность массового роста неплатежей.
В этой ситуации разрешение российских властей погашать долги за рубежом в рублях позволяет переложить управление национальной валютой с Центробанка на международные банки.
"Таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов", — пояснил обозреватель.
Ответ кредиторам
В начале марта президент Владимир Путин
подписал указ, позволяющий возвращать долги России в рублях. Центробанк затем разъяснил: кредиторам из стран, которые ввели санкции, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, остальным — в рублях, а при наличии спецразрешения — в валюте долга.
На 1 января внешний долг России, по данным ЦБ
, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин
после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. Выплаты по еврооблигациям резидентам будут в рублях, а нерезидентам — согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли будет провести их в условиях санкций.
Спецоперация России
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.