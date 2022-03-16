https://ria.ru/20220316/rassledovanie-1778570185.html

Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине

Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине

Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:41

2022-03-16T23:41

2022-03-16T23:47

в мире

украина

франция

fox news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778391221_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_65191ccd8144fed6f35e4489f07dff6c.jpg

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV."Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом", - говорится в сообщении телеканала.Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. Телеканал также сообщил, что вместе с оператором погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.

https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778507651.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, франция, fox news