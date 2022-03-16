https://ria.ru/20220316/rassledovanie-1778570185.html
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине
Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:41
2022-03-16T23:41
2022-03-16T23:47
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV."Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом", - говорится в сообщении телеканала.Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. Телеканал также сообщил, что вместе с оператором погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.
https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778507651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, fox news
23:41 16.03.2022 (обновлено: 23:47 16.03.2022)
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине
Франция проведет расследование после гибели оператора Fox News на Украине