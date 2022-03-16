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Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине
Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:41
2022-03-16T23:47
в мире
украина
франция
fox news
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV."Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом", - говорится в сообщении телеканала.Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. Телеканал также сообщил, что вместе с оператором погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.
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в мире, украина, франция, fox news
23:41 16.03.2022 (обновлено: 23:47 16.03.2022)
 
Франция проведет расследование гибели оператора Fox News на Украине

Франция проведет расследование после гибели оператора Fox News на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Франция открывает расследование после гибели франко-ирландского журналиста, оператора Fox News Пьера Закржевского на Украине, сообщает телеканал BFMTV.
"Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. Телеканал также сообщил, что вместе с оператором погибла и консультировавшая СМИ местная журналистка Александра Кувшинова.
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