18:17 16.03.2022 (обновлено: 18:31 16.03.2022)
Путин переговорит с Кадыровым по телефону
Президент Путин высоко оценил действия чеченских военных на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит сегодня с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских военнослужащих, которые достойно выполняют свои задачи в ходе спецоперации на Украине.
"Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас. Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие... выполняют свой воинский долг перед родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно. Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счет", - сказал Путин, завершая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов в режиме видео-конференц-связи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.