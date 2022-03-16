https://ria.ru/20220316/putin-1778520906.html

Путин переговорит с Кадыровым по телефону

Путин переговорит с Кадыровым по телефону - РИА Новости, 16.03.2022

Путин переговорит с Кадыровым по телефону

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит сегодня с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:17

2022-03-16T18:17

2022-03-16T18:31

украина

рамзан кадыров

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит сегодня с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских военнослужащих, которые достойно выполняют свои задачи в ходе спецоперации на Украине."Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас. Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие... выполняют свой воинский долг перед родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно. Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счет", - сказал Путин, завершая совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов в режиме видео-конференц-связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, рамзан кадыров, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, ситуация в днр и лнр, политика, в мире