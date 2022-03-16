https://ria.ru/20220316/putin-1778499320.html

Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями

Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями

Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать бизнес - деньгами, льготами и преференциями, включая закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:25

2022-03-16T17:25

2022-03-16T17:25

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать бизнес - деньгами, льготами и преференциями, включая закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов развития, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов РФ... принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин