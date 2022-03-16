https://ria.ru/20220316/putin-1778499320.html
Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями
Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями
Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать бизнес - деньгами, льготами и преференциями, включая закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:25
2022-03-16T17:25
2022-03-16T17:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать бизнес - деньгами, льготами и преференциями, включая закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов развития, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов РФ... принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями
Путин поручил поддержать бизнес деньгами и преференциями, включая закупки для госнужд