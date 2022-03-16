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Киев саботировал мирное урегулирование кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Киев саботировал мирное урегулирование кризиса, заявил Путин
Киев саботировал мирное урегулирование кризиса, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Киев саботировал мирное урегулирование кризиса, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин начал совещание по мерам поддержки регионов с заявления о причинах военной спецоперации России на Украине: он напомнил, что Киев... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:34
2022-03-16T16:50
владимир путин
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание по мерам поддержки регионов с заявления о причинах военной спецоперации России на Украине: он напомнил, что Киев саботировал мирное урегулирование кризиса на Донбассе, население которого в течение восьми лет подвергалось настоящему геноциду."Мы встречаемся в сложное время, когда наши Вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом ее начале, ранним утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главные цели действий России. Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами: блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами - подвергались настоящему геноциду", - сказал Путин.По его словам, люди на Донбассе страдали только потому, что добивались элементарных человеческих прав: жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить детей так, как они хотят."При этом киевские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию Минского комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, а в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения", - добавил российский лидер.
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владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:34 16.03.2022 (обновлено: 16:50 16.03.2022)
 
Киев саботировал мирное урегулирование кризиса, заявил Путин

Путин на совещании по поддержке регионов: Киев саботировал мирное урегулирование кризиса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание по мерам поддержки регионов с заявления о причинах военной спецоперации России на Украине: он напомнил, что Киев саботировал мирное урегулирование кризиса на Донбассе, население которого в течение восьми лет подвергалось настоящему геноциду.
"Мы встречаемся в сложное время, когда наши Вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом ее начале, ранним утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главные цели действий России. Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами: блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами - подвергались настоящему геноциду", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:41
Путин заявил, что западные покровители подталкивают Киев к кровопролитию
По его словам, люди на Донбассе страдали только потому, что добивались элементарных человеческих прав: жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить детей так, как они хотят.
"При этом киевские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию Минского комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, а в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения", - добавил российский лидер.
 
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