https://ria.ru/20220316/putin-1778430541.html

Путин проведет в среду международный телефонный разговор

Путин проведет в среду международный телефонный разговор - РИА Новости, 16.03.2022

Путин проведет в среду международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт совещание по социально-экономической поддержке регионов, а вечером состоится международный телефонный разговор,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:38

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт совещание по социально-экономической поддержке регионов, а вечером состоится международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня, 16 марта, президент работает в Огарево. У него сегодня важное совещание - о мерах социально-экономической поддержки российских регионов. Ожидаем весьма и весьма содержательное и глубокое выступление президента. И затем непосредственно по региональной тематике будут доклады (Сергея) Собянина, который руководит рабочей группой Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению нового ковида и одновременно с этим он ещё председатель комиссии Госсовета по направлению государственно-муниципального управления по региональной тематике", - сказал Песков.Он также добавил, что на мероприятии планируются выступления зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, глав комиссии Госсовета: по социальной политике - губернатора Новгородской области Андрея Никитина, комиссии строительства, ЖКХ, городской среды – главы Татарстана Рустама Минниханова, комиссии малого и среднего предпринимательства - губернатора Калининградской области Антона Алиханова, транспортной комиссии - главы Бурятии Алексея Цыденова и полпреда президента в Уральском федеральном округе - Владимира Якушева."Будут эти выступления, а также обмен опытом. Сегодня весьма и весьма важное и такое продолжительное мероприятие", - уточнил Песков."И, помимо закрытых встреч, ещё будет один международный телефонный разговор вечером у президента", - добавил он.

https://ria.ru/20220316/putin-1778430176.html

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Екатерина Зайцева

политика, дмитрий песков, владимир путин, россия