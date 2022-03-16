https://ria.ru/20220316/purim-1778305491.html

В России отмечают Пурим

В России отмечают Пурим - РИА Новости, 16.03.2022

В России отмечают Пурим

Еврейская община России с заходом солнца начинает праздновать Пурим - один важнейших праздников, который посвящен чудесному спасению еврейского народа от... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T00:01

2022-03-16T00:01

2022-03-16T00:01

религия

справки

пурим

федерация еврейских общин россии

религиозные праздники

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Еврейская община России с заходом солнца начинает праздновать Пурим - один важнейших праздников, который посвящен чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением - пуримшпили. Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

https://ria.ru/20220222/ravvin-1774419903.html

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справки, пурим, федерация еврейских общин россии, религиозные праздники