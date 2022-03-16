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Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778555957.html
Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе
Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе
Боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:02
2022-03-16T22:41
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, заявили в Минобороны России."По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", — сообщили в ведомстве.Там также опровергли обвинения киевских властей в адрес Москвы."С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", — отметили в военном ведомстве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778540023.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, мариуполь
21:02 16.03.2022 (обновлено: 22:41 16.03.2022)
 
Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе

Минобороны России опровергло обвинения Украины в нанесении удара по драмтеатру в Мариуполе

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе
Нашивка с эмблемой националистического батальона Азов на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Нашивка с эмблемой националистического батальона "Азов" на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, заявили в Минобороны России.
"По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", — сообщили в ведомстве.
Там также опровергли обвинения киевских властей в адрес Москвы.
"С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", — отметили в военном ведомстве.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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