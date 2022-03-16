https://ria.ru/20220316/proizvodstvo-1778419518.html
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции - РИА Новости, 16.03.2022
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции
Москва увеличит выпуск импортозамещающей продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:23
2022-03-16T12:23
2022-03-16T12:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва увеличит выпуск импортозамещающей продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции. Они производят качественную замену иностранным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы. Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности", - заявил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ефимов добавил, что Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила 5 офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей. Контракты предусматривают создание или модернизацию производств, выпускающих фармпродукцию, медтехнику и детское питание."Офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: среднее снижение цен составило 20% по сравнению с рыночными аналогами – это порядка 18 миллиардов рублей экономии. Компания "Биокад" подписала с Москвой первый офсетный контракт в 2017 году и на данный момент уже ввела в эксплуатацию I очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис Москва". С 2021 года осуществляется поставка лекарственных препаратов", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Фармкомпании Москвы также производят так называемые дженерики, которые являются стопроцентной заменой иностранных препаратов.В пресс-службе ДИПП отмечают, что импортозамещение развивается и в других высокотехнологичных отраслях промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр прохоров
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва увеличит выпуск импортозамещающей продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции. Они производят качественную замену иностранным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы. Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности", - заявил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ефимов добавил, что Москва
привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила 5 офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей. Контракты предусматривают создание или модернизацию производств, выпускающих фармпродукцию, медтехнику и детское питание.
"Офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: среднее снижение цен составило 20% по сравнению с рыночными аналогами – это порядка 18 миллиардов рублей экономии. Компания "Биокад
" подписала с Москвой первый офсетный контракт в 2017 году и на данный момент уже ввела в эксплуатацию I очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис Москва". С 2021 года осуществляется поставка лекарственных препаратов", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Фармкомпании Москвы также производят так называемые дженерики, которые являются стопроцентной заменой иностранных препаратов.
"Покупая иностранные лекарства, потребитель платит не только за действующее вещество, но и за известный бренд, название которого стоит на упаковке, а также транспортные и таможенные расходы компании. Наша продукция не уступает в качестве, но часто бывает гораздо более доступной для потребителя. Так, один из препаратов для лечения онкозаболеваний мы продаем по цене в 10 раз ниже стоимости иностранных аналогов", – говорит гендиректор фармкомпании "Амедарт" Андрей Колокольцов.
В пресс-службе ДИПП отмечают, что импортозамещение развивается и в других высокотехнологичных отраслях промышленности.