https://ria.ru/20220316/proizvodstvo-1778419518.html

Столица увеличит производство импортозамещающей продукции

Столица увеличит производство импортозамещающей продукции - РИА Новости, 16.03.2022

Столица увеличит производство импортозамещающей продукции

Москва увеличит выпуск импортозамещающей продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:23

2022-03-16T12:23

2022-03-16T12:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва увеличит выпуск импортозамещающей продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции. Они производят качественную замену иностранным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы. Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности", - заявил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ефимов добавил, что Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила 5 офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей. Контракты предусматривают создание или модернизацию производств, выпускающих фармпродукцию, медтехнику и детское питание."Офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: среднее снижение цен составило 20% по сравнению с рыночными аналогами – это порядка 18 миллиардов рублей экономии. Компания "Биокад" подписала с Москвой первый офсетный контракт в 2017 году и на данный момент уже ввела в эксплуатацию I очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис Москва". С 2021 года осуществляется поставка лекарственных препаратов", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Фармкомпании Москвы также производят так называемые дженерики, которые являются стопроцентной заменой иностранных препаратов.В пресс-службе ДИПП отмечают, что импортозамещение развивается и в других высокотехнологичных отраслях промышленности.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, александр прохоров