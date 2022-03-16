https://ria.ru/20220316/proekty-1778409917.html

Липецкие власти реализуют новые проекты содействия занятости молодежи

Липецкие власти реализуют новые проекты содействия занятости молодежи - РИА Новости, 16.03.2022

Липецкие власти реализуют новые проекты содействия занятости молодежи

Ряд новых проектов, способствующих привлечению молодежи на рынок труда, запустили власти Липецкой области, они включают профориентацию, бизнес-игры, а также... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:48

2022-03-16T11:48

2022-03-16T11:48

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Ряд новых проектов, способствующих привлечению молодежи на рынок труда, запустили власти Липецкой области, они включают профориентацию, бизнес-игры, а также открытие мобильных центров занятости, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на данный момент в Липецкой области уровень регистрируемой безработицы молодежи более чем на треть ниже уровня общей регистрируемой безработицы и составляет 0,25%. Основные сферы трудоустройства молодежи: промышленность и строительство - 36,3%; сельское хозяйство – 21,1%; торговля и общественное питание – 13%; сфера услуг – 11,8%; транспорт – 4,4%; здравоохранение – 3,6%; образование – 2,9%.Артамонов отметил, что в 2021 году в центры занятости обратилось за помощью 6 тысяч молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, более 70% из них трудоустроены. Глава региона считает, что основная проблема безработицы среди молодежи связана с нехваткой знаний и опыта в той или иной сфере. Важно ориентировать молодежь по востребованным направлениям на рынке труда заранее. Для этого в вузах региона уже на этой неделе организуют мобильные центры занятости с доступом ко всем вакансиям области. Любой студент сможет получить консультацию специалиста центра занятости по ситуации на рынке труда и выбрать программу переобучения, их в области более 300."Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов