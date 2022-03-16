https://ria.ru/20220316/priznanie-1778398242.html

Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР

Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.03.2022

Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР

Страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса, заявил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:58

2022-03-16T10:58

2022-03-16T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

денис пушилин

латинская америка

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Российская Федерация - тут все понятно, Абхазия признала - это документально уже подтверждено, обменялись нотами. Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран - Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР. Есть еще много намерений. Но сейчас у нас даже МИД работает в режиме того, чтобы сначала войну закончить", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/partiya-1778273487.html

https://ria.ru/20220316/aktsiya-1778372222.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

латинская америка

сирия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, латинская америка, ситуация в днр и лнр, сирия, цар