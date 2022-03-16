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Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/priznanie-1778398242.html
Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.03.2022
Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР
Страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса, заявил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:58
2022-03-16T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
латинская америка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Российская Федерация - тут все понятно, Абхазия признала - это документально уже подтверждено, обменялись нотами. Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран - Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР. Есть еще много намерений. Но сейчас у нас даже МИД работает в режиме того, чтобы сначала войну закончить", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/partiya-1778273487.html
https://ria.ru/20220316/aktsiya-1778372222.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, латинская америка, ситуация в днр и лнр, сирия, цар
10:58 16.03.2022
 
Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР

Глава ДНР Пушилин: у многих стран есть намерения признать республики Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Страны Латинской Америки, в частности, Венесуэла, Куба и Никарагуа, а также ЦАР и Сирия проявляют намерения признать независимость республик Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Российская Федерация - тут все понятно, Абхазия признала - это документально уже подтверждено, обменялись нотами. Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран - Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР. Есть еще много намерений. Но сейчас у нас даже МИД работает в режиме того, чтобы сначала войну закончить", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Бронетранспортер народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 25 политических партий мира поддержали обращение ЕР по Украине
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 07:18
В Каракасе прошла акция в поддержку российской спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинЛатинская АмерикаСитуация в ДНР и ЛНРСирияЦАР
 
 
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