https://ria.ru/20220316/prigovor-1778394395.html

Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии

Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 16.03.2022

Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии

Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:41

2022-03-16T10:41

2022-03-16T10:42

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей, информирует управление ФСБ России по Хабаровскому краю.Установлено, что молодой человек, позиционируя себя региональным руководителем праворадикального сообщества, хотел поджигать административные здания в Хабаровске "коктейлями Молотова". Оперативники выяснили, что парень скачивал из интернета пошаговые инструкции по их изготовлению, потом испытал полученные устройства, а для подготовки привлек свою несовершеннолетнюю подругу. Им нужны были деньги, и они пытались угрозами вымогать крупную сумму у городского жителя, но в августе 2020 года органы безопасности их задержали."Первым Восточным военным окружным судом признаны виновными в организации экстремистского сообщества и подготовке преступлений террористической направленности 18-летний житель Хабаровска и его 17-летняя сообщница... Суд приговорил хабаровчанина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с запретом размещения материалов, в том числе в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает ведомство.Его подельнице с учетом раскаяния и активного сотрудничества со следствием назначено наказание в виде штрафа на 45 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220227/fsb-1775374984.html

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хабаровский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, хабаровск, хабаровский край