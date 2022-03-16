10:41 16.03.2022 (обновлено: 10:42 16.03.2022)
Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии
В Хабаровске приговорили к восьми годам колонии молодого человека, готовившего теракты
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей, информирует управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
Установлено, что молодой человек, позиционируя себя региональным руководителем праворадикального сообщества, хотел поджигать административные здания в Хабаровске "коктейлями Молотова". Оперативники выяснили, что парень скачивал из интернета пошаговые инструкции по их изготовлению, потом испытал полученные устройства, а для подготовки привлек свою несовершеннолетнюю подругу. Им нужны были деньги, и они пытались угрозами вымогать крупную сумму у городского жителя, но в августе 2020 года органы безопасности их задержали.
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"Первым Восточным военным окружным судом признаны виновными в организации экстремистского сообщества и подготовке преступлений террористической направленности 18-летний житель Хабаровска и его 17-летняя сообщница... Суд приговорил хабаровчанина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с запретом размещения материалов, в том числе в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает ведомство.
Его подельнице с учетом раскаяния и активного сотрудничества со следствием назначено наказание в виде штрафа на 45 тысяч рублей.