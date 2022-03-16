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Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 16.03.2022
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Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии
Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 16.03.2022
Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии
Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:41
2022-03-16T10:42
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей, информирует управление ФСБ России по Хабаровскому краю.Установлено, что молодой человек, позиционируя себя региональным руководителем праворадикального сообщества, хотел поджигать административные здания в Хабаровске "коктейлями Молотова". Оперативники выяснили, что парень скачивал из интернета пошаговые инструкции по их изготовлению, потом испытал полученные устройства, а для подготовки привлек свою несовершеннолетнюю подругу. Им нужны были деньги, и они пытались угрозами вымогать крупную сумму у городского жителя, но в августе 2020 года органы безопасности их задержали."Первым Восточным военным окружным судом признаны виновными в организации экстремистского сообщества и подготовке преступлений террористической направленности 18-летний житель Хабаровска и его 17-летняя сообщница... Суд приговорил хабаровчанина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с запретом размещения материалов, в том числе в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает ведомство.Его подельнице с учетом раскаяния и активного сотрудничества со следствием назначено наказание в виде штрафа на 45 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220227/fsb-1775374984.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
10:41 16.03.2022 (обновлено: 10:42 16.03.2022)
 
Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии

В Хабаровске приговорили к восьми годам колонии молодого человека, готовившего теракты

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Хабаровска приговорен к 8 годам колонии за подготовку терактов, его 17-летняя сообщница отделалась штрафом в 45 тысяч рублей, информирует управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
Установлено, что молодой человек, позиционируя себя региональным руководителем праворадикального сообщества, хотел поджигать административные здания в Хабаровске "коктейлями Молотова". Оперативники выяснили, что парень скачивал из интернета пошаговые инструкции по их изготовлению, потом испытал полученные устройства, а для подготовки привлек свою несовершеннолетнюю подругу. Им нужны были деньги, и они пытались угрозами вымогать крупную сумму у городского жителя, но в августе 2020 года органы безопасности их задержали.
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"Первым Восточным военным окружным судом признаны виновными в организации экстремистского сообщества и подготовке преступлений террористической направленности 18-летний житель Хабаровска и его 17-летняя сообщница... Суд приговорил хабаровчанина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с запретом размещения материалов, в том числе в сети интернет, сроком на 3 года", - сообщает ведомство.
Его подельнице с учетом раскаяния и активного сотрудничества со следствием назначено наказание в виде штрафа на 45 тысяч рублей.
 
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