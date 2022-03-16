https://ria.ru/20220316/press-konferentsiya-1778410276.html

Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 16.03.2022

Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:39

2022-03-16T15:39

2022-03-16T15:39

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

турция

мевлют чавушоглу

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.

россия

турция

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LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу 2022-03-16T15:39 true PT30M08S

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Влада Икрамова

политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, турция, мевлют чавушоглу, видео