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Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 16.03.2022
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Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 16.03.2022
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:39
2022-03-16T15:39
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
турция
мевлют чавушоглу
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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
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LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу
LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, турция, мевлют чавушоглу, видео
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
2022-03-16T15:39
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PT30M08S
15:39 16.03.2022
 

Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
 
ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
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