https://ria.ru/20220316/press-konferentsiya-1778410276.html
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 16.03.2022
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:39
2022-03-16T15:39
2022-03-16T15:39
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
турция
мевлют чавушоглу
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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
россия
турция
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу
LIVE: Пресс-конференция по итогам встречи Лаврова с главой МИД Турции Чавушоглу
2022-03-16T15:39
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PT30M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, турция, мевлют чавушоглу, видео
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
2022-03-16T15:39
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PT30M08S
Пресс-конференция глав МИД России и Турции Лаврова и Чавушоглу
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят пресс-конференцию в Москве.
ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровТурцияМевлют Чавушоглу