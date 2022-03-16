https://ria.ru/20220316/preparaty-1778459951.html

Eli Lilly продолжит поставки препаратов для лечения рака, считает онколог

Eli Lilly продолжит поставки препаратов для лечения рака, считает онколог - РИА Новости, 16.03.2022

Eli Lilly продолжит поставки препаратов для лечения рака, считает онколог

Препараты для лечения онкологических пациентов относятся к жизненно необходимым, поэтому их поставки в РФ компанией Eli Lilly, объявившей о приостановке ввоза... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:25

2022-03-16T15:25

2022-03-16T15:25

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индианаполис

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Препараты для лечения онкологических пациентов относятся к жизненно необходимым, поэтому их поставки в РФ компанией Eli Lilly, объявившей о приостановке ввоза ряда лекарств, вероятно, продолжатся, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly сообщила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих "неосновных" лекарств на территорию России. Отмечалось, что деятельность Eli Lilly в России сосредоточена на обеспечении больных раком и диабетом жизненно необходимыми лекарствами. Всю прибыль от продаж в России компания обещает направить в организации, занимающиеся предоставлением гуманитарной помощи."Они не приостанавливают ввоз всех препаратов, а приостанавливается ввоз тех, которые не являются жизненно необходимыми… Исходя из той информации, которая есть, поставки препаратов для онкологических пациентов будут сохранены. Список не был представлен, но очевидно, что онкологические препараты относятся к жизненно необходимым", - сказал Жуков.Он отметил, что в России для лечения онкобольных сейчас применяются два основных препарата компании – против опухоли желудочно-кишечного тракта и одного из подвидов рака молочной железы.По словам Жукова, плохо, что компания не будет проводить клинические исследования, так как это позволяло пациентам получать терапию, которая пока еще не зарегистрирована, то есть иметь доступ к современным возможностям лечения, причем бесплатно.Фармкомпания Eli Lilly была основана в 1876 году, ее штаб-квартира находится городе Индианаполис штата Индиана. Является разработчиком лекарств для пациентов, больных раком и диабетом.

https://ria.ru/20211125/rak-1760738638.html

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индиана

индианаполис

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, индиана, индианаполис, здоровье - общество