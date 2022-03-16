https://ria.ru/20220316/predpriyatiya-1778401821.html
На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей
На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.03.2022
На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей
Правительство на этой неделе планирует направить 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ, заявила... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:14
2022-03-16T11:14
2022-03-16T11:14
экономика
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство на этой неделе планирует направить 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в видеообращении к участникам 20-го съезда производителей и переработчиков молока."Мы продолжим поддерживать аграриев всеми доступными способами. И субсидированием процентных ставок по кредитам, и снижением административных барьеров, и снижением нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. Правительство уже выделило 25 миллиардов рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам. На этой неделе планируем направить 26 миллиардов рублей для поддержки системообразующих предприятий агропромышленного комплекса", - сказала она.
https://ria.ru/20220304/agrarii-1776420813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктория абрамченко, правительство рф
На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей
Правительство планирует направить 26 миллиардов рублей на поддержку предприятий АПК