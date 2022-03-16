https://ria.ru/20220316/predpriyatiya-1778401821.html

На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей

На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.03.2022

На поддержку предприятий АПК планируют направить 26 миллиардов рублей

Правительство на этой неделе планирует направить 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ, заявила... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:14

2022-03-16T11:14

2022-03-16T11:14

экономика

виктория абрамченко

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство на этой неделе планирует направить 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в видеообращении к участникам 20-го съезда производителей и переработчиков молока."Мы продолжим поддерживать аграриев всеми доступными способами. И субсидированием процентных ставок по кредитам, и снижением административных барьеров, и снижением нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов. Правительство уже выделило 25 миллиардов рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам. На этой неделе планируем направить 26 миллиардов рублей для поддержки системообразующих предприятий агропромышленного комплекса", - сказала она.

https://ria.ru/20220304/agrarii-1776420813.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, виктория абрамченко, правительство рф