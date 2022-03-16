https://ria.ru/20220316/pozitsiya-1778496711.html

Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин

Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин

Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, она честная и открытая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:18

2022-03-16T17:18

2022-03-16T17:18

политика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, она честная и открытая, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/defolt-1778399927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, владимир путин