https://ria.ru/20220316/pozitsiya-1778496711.html
Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин
Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин
Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, она честная и открытая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:18
2022-03-16T17:18
2022-03-16T17:18
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, она честная и открытая, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, а позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/defolt-1778399927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_f53294227b3487a354456e5a82ab0f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Россия будет последовательно доводить свою позицию до мира, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира