Рейтинг@Mail.ru
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/pokazaniya-1778570561.html
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ
Свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены к доказательной базе военных преступлений украинских войск в Донбассе, заявила омбудсмен Донецкой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:46
2022-03-16T23:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777908710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8abf0a281c46b599356e36c86b42698.jpg
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены к доказательной базе военных преступлений украинских войск в Донбассе, заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.Одиннадцатого марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище"."Все свидетельские показания жителей Волновахи фиксируются и будут приобщены к общей доказательной базе военных преступлений ВФУ в Донбассе. Мы не остановимся, пока не будет установлен каждый факт, и добьемся справедливого суда", - приводит Telegram-канал омбудсмена слова Морозовой.Согласно показаниям местных жителей, боевики прятали технику во дворах многоэтажек и из нее стреляли в близлежащие здания. Женщинам давали в руки автоматы и "заставляли идти воевать". Тех, кто не подчинялся приказам, боевики грозили расстрелять.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220316/obstrel-1778537761.html
украина
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777908710_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_485fefe1b946414e748a6faa1d51d30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха
23:46 16.03.2022
 
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ

Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители в Волновахе
Местные жители в Волновахе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Местные жители в Волновахе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены к доказательной базе военных преступлений украинских войск в Донбассе, заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Одиннадцатого марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
"Все свидетельские показания жителей Волновахи фиксируются и будут приобщены к общей доказательной базе военных преступлений ВФУ в Донбассе. Мы не остановимся, пока не будет установлен каждый факт, и добьемся справедливого суда", - приводит Telegram-канал омбудсмена слова Морозовой.
Согласно показаниям местных жителей, боевики прятали технику во дворах многоэтажек и из нее стреляли в близлежащие здания. Женщинам давали в руки автоматы и "заставляли идти воевать". Тех, кто не подчинялся приказам, боевики грозили расстрелять.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 19:17
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолноваха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала