https://ria.ru/20220316/pokazaniya-1778570561.html
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ
Свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены к доказательной базе военных преступлений украинских войск в Донбассе, заявила омбудсмен Донецкой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:46
2022-03-16T23:46
2022-03-16T23:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
волноваха
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Свидетельские показания жителей Волновахи будут приобщены к доказательной базе военных преступлений украинских войск в Донбассе, заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.Одиннадцатого марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище"."Все свидетельские показания жителей Волновахи фиксируются и будут приобщены к общей доказательной базе военных преступлений ВФУ в Донбассе. Мы не остановимся, пока не будет установлен каждый факт, и добьемся справедливого суда", - приводит Telegram-канал омбудсмена слова Морозовой.Согласно показаниям местных жителей, боевики прятали технику во дворах многоэтажек и из нее стреляли в близлежащие здания. Женщинам давали в руки автоматы и "заставляли идти воевать". Тех, кто не подчинялся приказам, боевики грозили расстрелять.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220316/obstrel-1778537761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений ВСУ
Показания жителей Волновахи приобщат к доказательствам преступлений украинских войск