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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 16.03.2022
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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 16.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Погода в Москве в выходные сохранится солнечная и безветренная, дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, что дает надежду на таяние снега, РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:50
2022-03-16T12:50
общество
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Погода в Москве в выходные сохранится солнечная и безветренная, дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, что дает надежду на таяние снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода сохранится солнечная, особого ветра не ожидается. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова РИА Новости.По ее словам, ночью температура воздуха будет отрицательной: порядка -3… -5 градусов в Москве, по области возможно до -8 градусов."Дневная температура в субботу 0… +5, то есть в городе +3… +5. Среднесуточная температура воздуха будет около ноля градусов, что обнадеживает, что снег начнет все же подтаивать", - пояснила она.По словам Поздняковой, в воскресенье погода мало изменится, среднесуточная температура останется на уровне около ноля градусов."Температура в дневные часы может быть чуть повыше, не исключено, что в воскресенье в столице будет порядка +5…+6 градусов, может быть чуть теплее. Такая погода обнадеживает, что в третьей декаде месяца придет метеорологическая весна, когда средняя температура воздуха за сутки станет хотя бы немного, но положительной. Тогда уже начнется более активное таяние снега", - подчеркнула она.
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общество, москва
12:50 16.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Сухая и солнечная погода ожидается в Москве в выходные

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМорозная и солнечная погода в столице
Морозная и солнечная погода в столице - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Морозная и солнечная погода в столице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Погода в Москве в выходные сохранится солнечная и безветренная, дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, что дает надежду на таяние снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода сохранится солнечная, особого ветра не ожидается. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова РИА Новости.
По ее словам, ночью температура воздуха будет отрицательной: порядка -3… -5 градусов в Москве, по области возможно до -8 градусов.
"Дневная температура в субботу 0… +5, то есть в городе +3… +5. Среднесуточная температура воздуха будет около ноля градусов, что обнадеживает, что снег начнет все же подтаивать", - пояснила она.
По словам Поздняковой, в воскресенье погода мало изменится, среднесуточная температура останется на уровне около ноля градусов.
"Температура в дневные часы может быть чуть повыше, не исключено, что в воскресенье в столице будет порядка +5…+6 градусов, может быть чуть теплее. Такая погода обнадеживает, что в третьей декаде месяца придет метеорологическая весна, когда средняя температура воздуха за сутки станет хотя бы немного, но положительной. Тогда уже начнется более активное таяние снега", - подчеркнула она.
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