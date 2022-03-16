https://ria.ru/20220316/pogoda-1778425557.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 16.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Погода в Москве в выходные сохранится солнечная и безветренная, дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, что дает надежду на таяние снега, РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:50

2022-03-16T12:50

2022-03-16T12:50

общество

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Погода в Москве в выходные сохранится солнечная и безветренная, дневная температура может подниматься до шести градусов тепла, что дает надежду на таяние снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода сохранится солнечная, особого ветра не ожидается. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова РИА Новости.По ее словам, ночью температура воздуха будет отрицательной: порядка -3… -5 градусов в Москве, по области возможно до -8 градусов."Дневная температура в субботу 0… +5, то есть в городе +3… +5. Среднесуточная температура воздуха будет около ноля градусов, что обнадеживает, что снег начнет все же подтаивать", - пояснила она.По словам Поздняковой, в воскресенье погода мало изменится, среднесуточная температура останется на уровне около ноля градусов."Температура в дневные часы может быть чуть повыше, не исключено, что в воскресенье в столице будет порядка +5…+6 градусов, может быть чуть теплее. Такая погода обнадеживает, что в третьей декаде месяца придет метеорологическая весна, когда средняя температура воздуха за сутки станет хотя бы немного, но положительной. Тогда уже начнется более активное таяние снега", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220315/enisey-1778013205.html

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, москва