https://ria.ru/20220316/podgotovka-1778418300.html

Инженерная подготовка двух участков парка "Яуза" стартовала в Москве

Инженерная подготовка двух участков парка "Яуза" стартовала в Москве - РИА Новости, 16.03.2022

Инженерная подготовка двух участков парка "Яуза" стартовала в Москве

На северо-востоке Москвы началась инженерная подготовка двух участков парка "Яуза", сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:20

2022-03-16T12:20

2022-03-16T12:20

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На северо-востоке Москвы началась инженерная подготовка двух участков парка "Яуза", сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что планируется проложить более 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, 5,3 километра - для системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 4,3 километра проводов связи. Также предусмотрено 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.Сообщается также, что на участке вдоль Северодвинской улицы появится площадь, где будут расположены сцена с амфитеатром, пергола в форме эллипса с подвесными качелями, детская площадка с игровым ручьем и фонтаном. А для старшего поколения установят павильон проекта "Московское долголетие", со второго уровня которого будет открываться вид на лабиринт с кустарниками. Запланировано также создание ландшафтного парка, тропы здоровья с разными типами покрытия и экоплощади с настилом и перголой. Для любителей спорта здесь откроется дерт-парк - место, где велосипедисты прыгают через земляные трамплины."На участке от Широкой до Енисейской улицы на существующем склоне сделаем новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями и батутами, проведем реабилитацию водоема, на берегах заменим деревянные настилы и дополним их пирсами... Реконструируем скейт-парк, откроем площадку для игры в городки, спортивный комплекс с тренажерами", - добавил Бирюков.Отмечается, что в парке также появится площадка с деревянным настилом для занятий йогой, которую частично накроют навесом. Запланирована также зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. По просьбам художников на видовой точке сделают пирс. По словам Бирюкова, при разработке концепции парка "Яуза" учли исторические и природные особенности территорий, пожелания местных жителей. Проект также предполагает максимальное сохранение естественного рельефа и растительности.Подчеркивается, что парк "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, его общая площадь составит более 350 гектаров. Огромная рекреационная зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.

https://realty.ria.ru/20220217/park-1773245877.html

https://ria.ru/20220126/rekonstruktsiya-1769609188.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва