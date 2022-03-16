https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778440211.html

ЦБ РФ и КМСП запустили новую программу поддержки бизнеса на 335 млрд рублей

ЦБ РФ и КМСП запустили новую программу поддержки бизнеса на 335 млрд рублей - РИА Новости, 16.03.2022

ЦБ РФ и КМСП запустили новую программу поддержки бизнеса на 335 млрд рублей

Банк России и Корпорация МСП (КМСП) запустили новую программу стимулирования кредитования (ПСК) для малого и среднего бизнеса с лимитом 335 миллиардов рублей,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:51

2022-03-16T13:51

2022-03-16T13:51

александр исаевич

корпорация мсп

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Банк России и Корпорация МСП (КМСП) запустили новую программу стимулирования кредитования (ПСК) для малого и среднего бизнеса с лимитом 335 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках ПСК "Инвестиционная" предприниматели смогут получить кредиты в банках-участниках программы по сниженной ставкам: до 13,5% - для среднего и до 15% - для малого бизнеса. Сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. Программа будет действовать до конца 2022 года, говорится в сообщении.В рамках инвестиционного кредитования средства по ПСК "Инвестиционная" могут быть направлены на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства. Банки с рейтингом ниже "BB(RU)" по классификации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruBB" по классификации кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА" также могут предоставлять кредиты предпринимателям для пополнения оборотных средств."На прошлой неделе мы совместно с Банком России провели совещания с банками, и им были донесены все условия и параметры. Мы рассчитываем, что банки оперативно развернут свои региональные сети и начнут кредитовать бизнес. Если у предпринимателей возникнут трудности или им будут неправомерно отказывать в выдаче кредита, навязывать дополнительные условия, то необходимо через наш "Сервис 360°" обращаться в Корпорацию, и мы будем разбираться в каждом конкретном случае", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что Банк России и Корпорация МСП совместно реализуют ПСК "Инвестиционная". Поручительство Корпорации в рамках программы позволяет Банку России предоставлять банку-кредитору целевые средства по сниженной ставке для финансирования бизнеса.В пресс-службе также напомнили, что до конца марта текущего года действует ПСК "Антикризисная". Она предусматривает кредитование и рефинансирование банками предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Лимит программы — 60 миллиардов рублей. Дополнительно разработана программа ПСК "Оборотная". По ее условиям, банки будут работать напрямую с Банком России. Лимит программы — 340 миллиардов рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для остальных предприятий. Программа начнет работать по мере подписания договоров между банками и ЦБ РФ.

https://ria.ru/20220305/kredity-1776784582.html

https://ria.ru/20220304/zakon-1776582220.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф), россия