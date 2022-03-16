https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html
Названа неожиданная польза пива
Названа неожиданная польза пива - РИА Новости, 16.03.2022
Названа неожиданная польза пива
Диетолог и шеф-повар Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That рассказала, что при умеренном употреблении пива, оно может стать источником полезных для... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T02:07
2022-03-16T02:07
2022-03-16T02:07
общество
серена пун
алкоголь
пиво
здоровье
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Диетолог и шеф-повар Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That рассказала, что при умеренном употреблении пива, оно может стать источником полезных для организма антиоксидантов.Специалист отметила, что злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а ячменный солод и хмель включают в свой состав кверцетин, эпикатехин и галловую кислоту.При этом в материале подчеркивается, что чрезмерное употребление пенного напитка неминуемо приведет к проблемам со здоровьем. Так, злоупотребление пивом может стать причиной гипертонии, расстройства пищеварения, лишнего веса и других заболеваний."Чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, может привести к серьезным проблемам, таким как заболевания сердца, ухудшение когнитивных функций мозга, заболевания печени и некоторые виды рака", — отметила Пун.Она посоветовала людям, которые не могут контролировать количество выпитого, подумать о полном отказе от алкоголя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211124/pivo-1760521936.html
https://ria.ru/20220307/alkogol-1776725932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, серена пун, алкоголь, пиво, здоровье
Названа неожиданная польза пива
Диетолог Пун: пиво в умеренных количествах полезно для здоровья из-за антиоксидантов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Диетолог и шеф-повар Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That
рассказала, что при умеренном употреблении пива, оно может стать источником полезных для организма антиоксидантов.
Специалист отметила, что злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а ячменный солод и хмель включают в свой состав кверцетин, эпикатехин и галловую кислоту.
"Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней. Пиво действительно может помочь сохранить здоровье вашего организма, если употреблять его в умеренных количествах", — заявила Пун.
При этом в материале подчеркивается, что чрезмерное употребление пенного напитка неминуемо приведет к проблемам со здоровьем. Так, злоупотребление пивом может стать причиной гипертонии, расстройства пищеварения, лишнего веса и других заболеваний.
"Чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, может привести к серьезным проблемам, таким как заболевания сердца, ухудшение когнитивных функций мозга, заболевания печени и некоторые виды рака", — отметила Пун.
Она посоветовала людям, которые не могут контролировать количество выпитого, подумать о полном отказе от алкоголя.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>