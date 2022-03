https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html

Названа неожиданная польза пива

Названа неожиданная польза пива - РИА Новости, 16.03.2022

Названа неожиданная польза пива

Диетолог и шеф-повар Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That рассказала, что при умеренном употреблении пива, оно может стать источником полезных для...

2022-03-16T02:07

2022-03-16T02:07

2022-03-16T02:07

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Диетолог и шеф-повар Серена Пун в беседе с порталом Eat This, Not That рассказала, что при умеренном употреблении пива, оно может стать источником полезных для организма антиоксидантов.Специалист отметила, что злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а ячменный солод и хмель включают в свой состав кверцетин, эпикатехин и галловую кислоту.При этом в материале подчеркивается, что чрезмерное употребление пенного напитка неминуемо приведет к проблемам со здоровьем. Так, злоупотребление пивом может стать причиной гипертонии, расстройства пищеварения, лишнего веса и других заболеваний."Чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, может привести к серьезным проблемам, таким как заболевания сердца, ухудшение когнитивных функций мозга, заболевания печени и некоторые виды рака", — отметила Пун.Она посоветовала людям, которые не могут контролировать количество выпитого, подумать о полном отказе от алкоголя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

