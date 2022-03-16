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Подоляк рассказал о подготовке к возможным переговорам Зеленского с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778502404.html
Подоляк рассказал о подготовке к возможным переговорам Зеленского с Путиным
Подоляк рассказал о подготовке к возможным переговорам Зеленского с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
Подоляк рассказал о подготовке к возможным переговорам Зеленского с Путиным
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:32
2022-03-16T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора."Единственный способ закончить эту войну – это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут в дальнейшем обсудить и подписать… Очевидно, что это может случиться скоро", - сказал Подоляк в интервью американскому телеканалу PBS.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
17:32 16.03.2022
 
Подоляк рассказал о подготовке к возможным переговорам Зеленского с Путиным

Подоляк заявил о подготовке документов для возможных переговоров Зеленского с Путиным

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
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"Единственный способ закончить эту войну – это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут в дальнейшем обсудить и подписать… Очевидно, что это может случиться скоро", - сказал Подоляк в интервью американскому телеканалу PBS.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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