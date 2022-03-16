Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html
Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах
Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах
Большой коллектив юристов, военных, экспертов ночами между раундами переговоров РФ и Украины ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон, заявил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:48
2022-03-16T12:50
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
владимир путин
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776240092_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_7e0655854e5caaab4ce1abbc8789f61d.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Большой коллектив юристов, военных, экспертов ночами между раундами переговоров РФ и Украины ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."У нас всегда есть техническая пауза на ночь. Ночью юристы работают. Переговоры идут на уровне не только руководителей переговорных групп и членов, но также большого коллектива юристов, экспертов, международников, военных, которые, как правило, поздним вечером и ночью сверяют позиции и пытаются выйти на какие-то компромиссы, что, конечно, очень тяжело", - сказал Мединский.Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Десятого марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778419961.html
россия
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776240092_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_8f8da7d42732a6831c3453d4a3faaa69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, вооруженные силы рф, владимир путин, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир мединский
12:48 16.03.2022 (обновлено: 12:50 16.03.2022)
 
Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах

Мединский: юристы и военные ночами ищут компромиссы на переговорах Россия — Украина

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владимир Мединский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Большой коллектив юристов, военных, экспертов ночами между раундами переговоров РФ и Украины ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
"У нас всегда есть техническая пауза на ночь. Ночью юристы работают. Переговоры идут на уровне не только руководителей переговорных групп и членов, но также большого коллектива юристов, экспертов, международников, военных, которые, как правило, поздним вечером и ночью сверяют позиции и пытаются выйти на какие-то компромиссы, что, конечно, очень тяжело", - сказал Мединский.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 12:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Десятого марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
РоссияБелоруссияВооруженные силы РФВладимир ПутинДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала