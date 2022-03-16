https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html

Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах

Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022

Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах

Большой коллектив юристов, военных, экспертов ночами между раундами переговоров РФ и Украины ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон, заявил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:48

2022-03-16T12:48

2022-03-16T12:50

россия

белоруссия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Большой коллектив юристов, военных, экспертов ночами между раундами переговоров РФ и Украины ведет сверку позиций и ищет возможные компромиссы сторон, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."У нас всегда есть техническая пауза на ночь. Ночью юристы работают. Переговоры идут на уровне не только руководителей переговорных групп и членов, но также большого коллектива юристов, экспертов, международников, военных, которые, как правило, поздним вечером и ночью сверяют позиции и пытаются выйти на какие-то компромиссы, что, конечно, очень тяжело", - сказал Мединский.Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. После стороны встречались 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. Десятого марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778419961.html

россия

белоруссия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, вооруженные силы рф, владимир путин, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир мединский