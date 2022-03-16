https://ria.ru/20220316/peregovory-1778411408.html
Переговоры Лаврова и Чавушоглу
Переговоры Лаврова и Чавушоглу - РИА Новости, 16.03.2022
Переговоры Лаврова и Чавушоглу
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:43
2022-03-16T13:43
2022-03-16T13:44
мевлют чавушоглу
сергей лавров
в мире
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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Москве.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
2022-03-16T13:43
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PT60M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, сергей лавров, в мире, видео
Переговоры Лаврова и Чавушоглу
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Москве.
2022-03-16T13:43
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PT60M43S
13:43 16.03.2022 (обновлено: 13:44 16.03.2022)
Переговоры Лаврова и Чавушоглу
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Москве.