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Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778404049.html
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:26
2022-03-16T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки."Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии", - сказал министр в интервью телеканалу РБК.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html
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россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:26 16.03.2022 (обновлено: 11:33 16.03.2022)
 
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева

Глава МИД Лавров призвал дать России и Украине спокойно вести переговоры

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки.
"Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии", - сказал министр в интервью телеканалу РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:09
Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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