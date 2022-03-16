https://ria.ru/20220316/peregovory-1778404049.html
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:26
2022-03-16T11:26
2022-03-16T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки."Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии", - сказал министр в интервью телеканалу РБК.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:26 16.03.2022 (обновлено: 11:33 16.03.2022)
Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева
Глава МИД Лавров призвал дать России и Украине спокойно вести переговоры