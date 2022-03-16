https://ria.ru/20220316/peregovory-1778404049.html

Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева

Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров призвал не нагнетать обстановку вокруг переговоров Москвы и Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:26

2022-03-16T11:26

2022-03-16T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорщикам России и Украины нужно дать спокойно обсуждать вопросы, без ненужного нагнетения обстановки."Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии", - сказал министр в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html

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украина

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр