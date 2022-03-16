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Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах

Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022

Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:31

2022-03-16T09:31

2022-03-16T09:31

в мире

владимир зеленский

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской стороне.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее, но еще нужно время."Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина