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Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:31
2022-03-16T09:31
2022-03-16T09:31
в мире
владимир зеленский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской стороне.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее, но еще нужно время."Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах
Захарова переадресовала вопрос о реалистичности позиций на переговорах украинской стороне