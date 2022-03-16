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Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022
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Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах - РИА Новости, 16.03.2022
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:31
2022-03-16T09:31
в мире
владимир зеленский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской стороне.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее, но еще нужно время."Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина
09:31 16.03.2022
 
Захарова отреагировала на слова Зеленского о позициях на переговорах

Захарова переадресовала вопрос о реалистичности позиций на переговорах украинской стороне

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российско-украинские переговоры, переадресовала вопрос о реалистичности позиций украинской стороне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее, но еще нужно время.
"Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне – относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраина
 
 
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