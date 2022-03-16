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В России сократилось число пенсионеров, стоящих на учете в ПФР - РИА Новости, 16.03.2022
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В России сократилось число пенсионеров
В России сократилось число пенсионеров, стоящих на учете в ПФР - РИА Новости, 16.03.2022
В России сократилось число пенсионеров
К началу 2022 года число пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 миллионов человек, снизившись на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:24
2022-03-16T20:48
пенсионный фонд рф
общество
россия
пенсии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. К началу 2022 года число пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 миллионов человек, снизившись на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года, пишет РБК."Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 миллиона человек)", — сообщает портал.Как утверждает РБК, это снижение стало максимальным с начала 1990-х годов. В целом число пенсионеров сокращается с 2019 года. Также на ситуацию повлияла пандемия COVID-19.Эксперты, опрошенные РБК, отмечают экономию для бюджета из-за сокращения числа пенсионеров в 110-220 миллиардов рублей. При этом оптимизация расходов перекрывалась тратами на поддержку старшего поколения в виде единовременных выплат и индексации пенсии.Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
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пенсионный фонд рф, общество, россия, пенсии
10:24 16.03.2022 (обновлено: 20:48 16.03.2022)
 
В России сократилось число пенсионеров, стоящих на учете в ПФР

Число пенсионеров на учете в ПФР снизилось на 970 тысяч человек в сравнении с 2021 годом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди идут по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Люди идут по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди идут по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. К началу 2022 года число пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 миллионов человек, снизившись на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года, пишет РБК.
"Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 миллиона человек)", — сообщает портал.
Как утверждает РБК, это снижение стало максимальным с начала 1990-х годов. В целом число пенсионеров сокращается с 2019 года. Также на ситуацию повлияла пандемия COVID-19.
Эксперты, опрошенные РБК, отмечают экономию для бюджета из-за сокращения числа пенсионеров в 110-220 миллиардов рублей. При этом оптимизация расходов перекрывалась тратами на поддержку старшего поколения в виде единовременных выплат и индексации пенсии.
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Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
 
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