https://ria.ru/20220316/pensionery-1778392054.html

В России сократилось число пенсионеров

В России сократилось число пенсионеров, стоящих на учете в ПФР - РИА Новости, 16.03.2022

В России сократилось число пенсионеров

К началу 2022 года число пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 миллионов человек, снизившись на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:24

2022-03-16T10:24

2022-03-16T20:48

пенсионный фонд рф

общество

россия

пенсии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. К началу 2022 года число пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 миллионов человек, снизившись на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года, пишет РБК."Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 миллиона человек)", — сообщает портал.Как утверждает РБК, это снижение стало максимальным с начала 1990-х годов. В целом число пенсионеров сокращается с 2019 года. Также на ситуацию повлияла пандемия COVID-19.Эксперты, опрошенные РБК, отмечают экономию для бюджета из-за сокращения числа пенсионеров в 110-220 миллиардов рублей. При этом оптимизация расходов перекрывалась тратами на поддержку старшего поколения в виде единовременных выплат и индексации пенсии.Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

пенсионный фонд рф, общество, россия, пенсии