https://ria.ru/20220316/pensioner-1778461485.html
Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео
Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине - РИА Новости, 16.03.2022
Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео
МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:32
2022-03-16T15:32
2022-03-16T17:11
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
украина
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль.На кадрах показаны сам момент нападения и задержание.Как сообщил пресс-центр МВД, виновником конфликта оказался 36-летний житель Севастополя. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о нападении на ветерана ФСБ.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z — это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, россия, происшествия
15:32 16.03.2022 (обновлено: 17:11 16.03.2022)
Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине
МВД опубликовало видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на машине