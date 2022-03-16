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Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине - РИА Новости, 16.03.2022
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Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео
Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине - РИА Новости, 16.03.2022
Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео
МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:32
2022-03-16T17:11
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
украина
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль.На кадрах показаны сам момент нападения и задержание.Как сообщил пресс-центр МВД, виновником конфликта оказался 36-летний житель Севастополя. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о нападении на ветерана ФСБ.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z — это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
севастополь
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, россия, происшествия
15:32 16.03.2022 (обновлено: 17:11 16.03.2022)
 
Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине

МВД опубликовало видео, на котором мужчина ударил пенсионера из-за буквы Z на машине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль.
На кадрах показаны сам момент нападения и задержание.
Как сообщил пресс-центр МВД, виновником конфликта оказался 36-летний житель Севастополя. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о нападении на ветерана ФСБ.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z — это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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