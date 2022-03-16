https://ria.ru/20220316/pensioner-1778461485.html

Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео

Появилось видео нападения на пенсионера в Крыму из-за буквы Z на его машине - РИА Новости, 16.03.2022

Мужчина ударил пенсионера из-за символа Z. Жесткое видео

МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:32

2022-03-16T15:32

2022-03-16T17:11

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

украина

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. МВД опубликовало видео, на котором мужчина бьет пенсионера из-за буквы Z, которую тот нанес на свой автомобиль.На кадрах показаны сам момент нападения и задержание.Как сообщил пресс-центр МВД, виновником конфликта оказался 36-летний житель Севастополя. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о нападении на ветерана ФСБ.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z — это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.

севастополь

украина

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, россия, происшествия