https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html

Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов

Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022

Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Владимира Зеленского лозунгом украинских националистов. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:28

2022-03-16T18:28

2022-03-16T18:29

в мире

украина

владимир зеленский

сша

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Владимира Зеленского лозунгом украинских националистов."Члены конгресса, большая честь и высокая привилегия представить вам президента Украины Владимира Зеленского. Слава Украине", - сказала Пелоси, предваряя выступление Зеленского.Тот ответил продолжением высказывания: "Героям слава"."Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, сша, нэнси пелоси