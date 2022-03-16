https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Владимира Зеленского лозунгом украинских националистов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:28
2022-03-16T18:28
2022-03-16T18:29
в мире
украина
владимир зеленский
сша
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала Владимира Зеленского лозунгом украинских националистов."Члены конгресса, большая честь и высокая привилегия представить вам президента Украины Владимира Зеленского. Слава Украине", - сказала Пелоси, предваряя выступление Зеленского.Тот ответил продолжением высказывания: "Героям слава"."Слава Украине" - это лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, нэнси пелоси
18:28 16.03.2022 (обновлено: 18:29 16.03.2022)
Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов
Нэнси Пелоси поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов