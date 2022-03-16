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СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана - РИА Новости, 16.03.2022
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СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана
СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана - РИА Новости, 16.03.2022
СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана
Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:00
2022-03-16T15:11
следственный комитет россии (ск рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, процитировавшего в эфире нациста Адольфа Эйхмана с призывами к убийству российских детей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, он призвал к убийству российских детей", - сказали в ведомстве.В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса"."И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а напротив, даже поощряются, еще раз свидетельствует об этом. В соответствии с действующим законодательством следствием будут проведены необходимые мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.
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следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире
15:00 16.03.2022 (обновлено: 15:11 16.03.2022)
 
СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана

СК даст правовую оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего в эфире Эйхмана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, процитировавшего в эфире нациста Адольфа Эйхмана с призывами к убийству российских детей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, он призвал к убийству российских детей", - сказали в ведомстве.
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В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом
В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса".
"И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а напротив, даже поощряются, еще раз свидетельствует об этом. В соответствии с действующим законодательством следствием будут проведены необходимые мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.
 
Следственный комитет России (СК РФ)УкраинаВ мире
 
 
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