https://ria.ru/20220316/otsenka-1778454558.html

СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана

СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана - РИА Новости, 16.03.2022

СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана

Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:00

2022-03-16T15:00

2022-03-16T15:11

следственный комитет россии (ск рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, процитировавшего в эфире нациста Адольфа Эйхмана с призывами к убийству российских детей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, он призвал к убийству российских детей", - сказали в ведомстве.В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса"."И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а напротив, даже поощряются, еще раз свидетельствует об этом. В соответствии с действующим законодательством следствием будут проведены необходимые мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220316/szhr-1778427388.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире