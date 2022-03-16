15:00 16.03.2022 (обновлено: 15:11 16.03.2022)
СК даст оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего Эйхмана
СК даст правовую оценку словам украинского телеведущего, процитировавшего в эфире Эйхмана
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дадут правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, процитировавшего в эфире нациста Адольфа Эйхмана с призывами к убийству российских детей, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Следуя его примеру, он призвал к убийству российских детей", - сказали в ведомстве.
В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса".
"И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а напротив, даже поощряются, еще раз свидетельствует об этом. В соответствии с действующим законодательством следствием будут проведены необходимые мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.