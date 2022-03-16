https://ria.ru/20220316/oruzhie-1778481154.html

В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин

В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:34

2022-03-16T16:34

2022-03-16T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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украина

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия."Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

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https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776990320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр