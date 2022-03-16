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В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/oruzhie-1778481154.html
В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин
В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:34
2022-03-16T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
украина
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия."Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/bezopasnost-1778141423.html
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владимир путин, в мире, россия, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
16:34 16.03.2022 (обновлено: 17:00 16.03.2022)
 
В обозримом будущем у Киева могло бы быть ядерное оружие, заявил Путин

Президент Путин: скоро у Киева могло бы быть ядерное оружие, а целью стала бы Россия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, и целью была бы Россия.
"Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сигналы России по безопасности были всеми проигнорированы, заявил Кадыров
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 04:56
Минобороны: Киев готовит провокацию с ядерным реактором в Харькове
 
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