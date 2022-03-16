Рейтинг@Mail.ru
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778526750.html
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине, заявила судья Джоан Донохью. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:34
2022-03-16T20:26
обострение ситуации в днр и лнр
оон
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
международный суд оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/81/1492598159_0:90:3178:1878_1920x0_80_0_0_45bef15eb21c55e284896224d4aa907b.jpg
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине, заявила судья Джоан Донохью."Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля", - объявила судья, зачитывая решение на заседании, его трансляция велась на сайте суда.По словам Донохью, Россия должна обеспечить, чтобы любое воинское или нерегулярное воинское подразделение, которое находится под ее контролем или поддержкой, а также контролируемые ею организации или лица, не предпринимали никаких дальнейших действий по военной операции."Обе стороны разбирательства должны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить или расширить данный спор в суде или сделать его трудноразрешимым", - сказала судья, зачитывая решение на заседании, трансляция которого велась на сайте суда.Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требует принять "временные меры" для прекращения российской военной операции. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания в Гааге, в ходе прямой трансляции были продемонстрированы пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о неучастии России.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Украина 26 февраля подала иск против России. В своем заявлении Украина утверждает, в частности, что "Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида были совершены в Луганской и Донецкой областях Украины, признавая на этом основании так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", и что она затем объявила и реализовала "специальную военную операцию" против Украины".Суд пока не рассматривает это дело по существу, а лишь изучает необходимость принятия временных мер. Цель временных мер обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору.
https://ria.ru/20220316/golosovanie-1778360866.html
https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html
https://ria.ru/20220315/obvineniya-1778340884.html
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/81/1492598159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ba8a15d61f49c570fe52f17ef1656a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, международный суд оон
18:34 16.03.2022 (обновлено: 20:26 16.03.2022)
 
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине

Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить операцию на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Здание Международного суда ООН в Гааге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине, заявила судья Джоан Донохью.
"Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля", - объявила судья, зачитывая решение на заседании, его трансляция велась на сайте суда.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 00:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Полянский: голосование по резолюции России в СБ ООН перенесли на 17 марта
По словам Донохью, Россия должна обеспечить, чтобы любое воинское или нерегулярное воинское подразделение, которое находится под ее контролем или поддержкой, а также контролируемые ею организации или лица, не предпринимали никаких дальнейших действий по военной операции.
"Обе стороны разбирательства должны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить или расширить данный спор в суде или сделать его трудноразрешимым", - сказала судья, зачитывая решение на заседании, трансляция которого велась на сайте суда.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 18:32
Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта
Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требует принять "временные меры" для прекращения российской военной операции. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания в Гааге, в ходе прямой трансляции были продемонстрированы пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о неучастии России.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия обеспокоена оценками ООН ситуации на Украине, заявил Небензя
Украина 26 февраля подала иск против России. В своем заявлении Украина утверждает, в частности, что "Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида были совершены в Луганской и Донецкой областях Украины, признавая на этом основании так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", и что она затем объявила и реализовала "специальную военную операцию" против Украины".
Суд пока не рассматривает это дело по существу, а лишь изучает необходимость принятия временных мер. Цель временных мер обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору.
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 19:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя отметил, что замгенсека ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРООНВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМеждународный суд ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала