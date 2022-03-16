https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778526750.html

Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине

Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине, заявила судья Джоан Донохью. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:34

2022-03-16T18:34

2022-03-16T20:26

обострение ситуации в днр и лнр

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международный суд оон

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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить военную операцию на Украине, заявила судья Джоан Донохью."Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля", - объявила судья, зачитывая решение на заседании, его трансляция велась на сайте суда.По словам Донохью, Россия должна обеспечить, чтобы любое воинское или нерегулярное воинское подразделение, которое находится под ее контролем или поддержкой, а также контролируемые ею организации или лица, не предпринимали никаких дальнейших действий по военной операции."Обе стороны разбирательства должны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить или расширить данный спор в суде или сделать его трудноразрешимым", - сказала судья, зачитывая решение на заседании, трансляция которого велась на сайте суда.Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требует принять "временные меры" для прекращения российской военной операции. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания в Гааге, в ходе прямой трансляции были продемонстрированы пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о неучастии России.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированного Украиной, ввиду очевидной абсурдности иска Киева, а также потому, что Москве не было дано достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Украина 26 февраля подала иск против России. В своем заявлении Украина утверждает, в частности, что "Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида были совершены в Луганской и Донецкой областях Украины, признавая на этом основании так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", и что она затем объявила и реализовала "специальную военную операцию" против Украины".Суд пока не рассматривает это дело по существу, а лишь изучает необходимость принятия временных мер. Цель временных мер обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору.

https://ria.ru/20220316/golosovanie-1778360866.html

https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html

https://ria.ru/20220315/obvineniya-1778340884.html

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, международный суд оон