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Главы регионов поддерживают военную операцию на Украине, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778511268.html
Главы регионов поддерживают военную операцию на Украине, заявил Собянин
Главы регионов поддерживают военную операцию на Украине, заявил Собянин - РИА Новости, 16.03.2022
Главы регионов поддерживают военную операцию на Украине, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что много общается с руководителями субъектов РФ и, по его словам, руководители российских РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:57
2022-03-16T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что много общается с руководителями субъектов РФ и, по его словам, руководители российских регионов поддерживают решение по проведению специальной военной операции на Украине."Я достаточно много и постоянно общаюсь со своими коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР и ЛНР, но и, собственно, России и ее безопасности, ее будущего", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html
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в мире, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, украина, ситуация в днр и лнр
17:57 16.03.2022
 
Главы регионов поддерживают военную операцию на Украине, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: главы регионов поддерживают решение о военной операции на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что много общается с руководителями субъектов РФ и, по его словам, руководители российских регионов поддерживают решение по проведению специальной военной операции на Украине.
"Я достаточно много и постоянно общаюсь со своими коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР и ЛНР, но и, собственно, России и ее безопасности, ее будущего", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержке субъектов.
Участники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Камчатки провели акцию в поддержку спецоперации
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 22:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 20-й: ВС взяли под контроль Херсонскую область, продолжение диалога
 
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