18:11 16.03.2022 (обновлено: 18:25 16.03.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Гольмовский
Бронетранспортер народной милиции ДНР
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист (укр. Травневое) – населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в среду украинские войска несколько раз обстреливали населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра в 8.35, пять снарядов калибром 122 миллиметра в 11.20 и пять мин калибром 120 миллиметров в 11.45.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.