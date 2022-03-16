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ВСУ обстреляли Михайловку из минометов

ВСУ обстреляли Михайловку из минометов - РИА Новости, 16.03.2022

ВСУ обстреляли Михайловку из минометов

Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:27

2022-03-16T07:27

2022-03-16T07:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика