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В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации - РИА Новости, 16.03.2022
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В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации
В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации - РИА Новости, 16.03.2022
В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации
Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов, следует... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:01
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сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов, следует из данных минфина США.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, а краткосрочные - 4,501 миллиарда.Ранее американский минфин сообщал, что по итогам декабря вложения РФ в гособлигации США выросли до 3,9 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда по итогам ноября.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга - ее портфель стал резко сокращаться в 2018 году, с первоначальных 96 миллиардов долларов.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам января составляли 1,3 и 1,06 триллиона долларов соответственно.
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экономика, сша, россия, в мире
08:01 16.03.2022
 
В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в январе выросли до 4,5 млрд долларов

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов, следует из данных минфина США.
Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, а краткосрочные - 4,501 миллиарда.
Ранее американский минфин сообщал, что по итогам декабря вложения РФ в гособлигации США выросли до 3,9 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда по итогам ноября.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга - ее портфель стал резко сокращаться в 2018 году, с первоначальных 96 миллиардов долларов.
Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам января составляли 1,3 и 1,06 триллиона долларов соответственно.
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