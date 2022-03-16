https://ria.ru/20220316/obligatsii-1778374466.html

В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации

В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации - РИА Новости, 16.03.2022

В минфине США рассказали о российских вложениях в американские гособлигации

Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов, следует... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:01

2022-03-16T08:01

2022-03-16T08:01

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов, следует из данных минфина США.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, а краткосрочные - 4,501 миллиарда.Ранее американский минфин сообщал, что по итогам декабря вложения РФ в гособлигации США выросли до 3,9 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда по итогам ноября.Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга - ее портфель стал резко сокращаться в 2018 году, с первоначальных 96 миллиардов долларов.Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам января составляли 1,3 и 1,06 триллиона долларов соответственно.

https://ria.ru/20181117/1532989107.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, сша, россия, в мире