Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/nyurnberg-1778371793.html
В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов
В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022
В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T07:08
2022-03-16T07:08
в мире
москва
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777279868_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_910408a4b1f5ac5b80db9a5777788462.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.По его словам, пришло время публично объявить о необходимости создания специального трибунала для суда над украинскими военными преступниками. И это должно коснуться не только "карателей из националистических батальонов и ВСУ, но и помогавших им чиновников, а заодно и авторов пронацистской пропаганды и создателей фейковых новостей". Он подчеркнул, что преступления этих людей привели к огромным жертвам со стороны Луганской и Донецкой народной республик и среди украинского народа.Он добавил, что, по его мнению, было бы "очень символично" сделать местом дислокации специального трибунала офис президента Украины на Банковой улице в Киеве, потому что "именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима".Бальбек подчеркнул, что Россия — это страна, победившая нацизм, и сегодня она вновь "вынуждена преподать урок теперь уже украинскому нацизму". Однако этот урок, по его словам, должны запомнить и все соседние страны."Именно поэтому я считаю, что суд над украинскими нацистскими преступниками должны провести все стороны, пострадавшие от их действий. На одной скамье с палачами и убийцами должны сидеть и те, кто сейчас обеляет их действия на телевидении и в интернете. Это пособники убийц, и никакой пощады им быть не должно", — добавил он.Политик отметил, что имена всех этих людей известны, а чтобы найти их, необходимо будет создать реестр украинских военных преступников."И искать будем так, что не спрячешься нигде. А этот трибунал должен показать, что мы за справедливость. В отличие от них, мы не убиваем несогласных, мы их судим и даже позволим изложить доводы их адвокатов. Таким образом мы продемонстрируем свою справедливость. Именно этим качеством мы заметно отличаемся от так называемого коллективного запада", — подчеркнул Бальбек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220316/otnosheniya-1778371381.html
москва
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777279868_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_55bc6022cacf89f5f385b4ecb10dd8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), руслан бальбек
07:08 16.03.2022
 
В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов

Эксперт Бальбек: украинских националистов нужно судить по уставу Нюрнбергского трибунала

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.
По его словам, пришло время публично объявить о необходимости создания специального трибунала для суда над украинскими военными преступниками. И это должно коснуться не только "карателей из националистических батальонов и ВСУ, но и помогавших им чиновников, а заодно и авторов пронацистской пропаганды и создателей фейковых новостей". Он подчеркнул, что преступления этих людей привели к огромным жертвам со стороны Луганской и Донецкой народной республик и среди украинского народа.

"В качестве сторон обвинения должны выступить представители ЛНР, ДНР, Украины и России. А чтобы никто не мог обвинить нас в нарушении прав обвиняемых, для осуществления правосудия надо взять за основу устав Международного военного трибунала в Нюрнберге. Ведь тот устав был разработан и утвержден всеми странами-победительницами, и все его положения соответствовали нормам международного права и принципам справедливости", — заявил Бальбек.

Он добавил, что, по его мнению, было бы "очень символично" сделать местом дислокации специального трибунала офис президента Украины на Банковой улице в Киеве, потому что "именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
01:49
Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии
Бальбек подчеркнул, что Россия — это страна, победившая нацизм, и сегодня она вновь "вынуждена преподать урок теперь уже украинскому нацизму". Однако этот урок, по его словам, должны запомнить и все соседние страны.
"Именно поэтому я считаю, что суд над украинскими нацистскими преступниками должны провести все стороны, пострадавшие от их действий. На одной скамье с палачами и убийцами должны сидеть и те, кто сейчас обеляет их действия на телевидении и в интернете. Это пособники убийц, и никакой пощады им быть не должно", — добавил он.
Политик отметил, что имена всех этих людей известны, а чтобы найти их, необходимо будет создать реестр украинских военных преступников.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
"И искать будем так, что не спрячешься нигде. А этот трибунал должен показать, что мы за справедливость. В отличие от них, мы не убиваем несогласных, мы их судим и даже позволим изложить доводы их адвокатов. Таким образом мы продемонстрируем свою справедливость. Именно этим качеством мы заметно отличаемся от так называемого коллективного запада", — подчеркнул Бальбек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
06:39
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму
 
В миреМоскваВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Руслан Бальбек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала