https://ria.ru/20220316/nyurnberg-1778371793.html

В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов

В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022

В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:08

2022-03-16T07:08

2022-03-16T07:08

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.По его словам, пришло время публично объявить о необходимости создания специального трибунала для суда над украинскими военными преступниками. И это должно коснуться не только "карателей из националистических батальонов и ВСУ, но и помогавших им чиновников, а заодно и авторов пронацистской пропаганды и создателей фейковых новостей". Он подчеркнул, что преступления этих людей привели к огромным жертвам со стороны Луганской и Донецкой народной республик и среди украинского народа.Он добавил, что, по его мнению, было бы "очень символично" сделать местом дислокации специального трибунала офис президента Украины на Банковой улице в Киеве, потому что "именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима".Бальбек подчеркнул, что Россия — это страна, победившая нацизм, и сегодня она вновь "вынуждена преподать урок теперь уже украинскому нацизму". Однако этот урок, по его словам, должны запомнить и все соседние страны."Именно поэтому я считаю, что суд над украинскими нацистскими преступниками должны провести все стороны, пострадавшие от их действий. На одной скамье с палачами и убийцами должны сидеть и те, кто сейчас обеляет их действия на телевидении и в интернете. Это пособники убийц, и никакой пощады им быть не должно", — добавил он.Политик отметил, что имена всех этих людей известны, а чтобы найти их, необходимо будет создать реестр украинских военных преступников."И искать будем так, что не спрячешься нигде. А этот трибунал должен показать, что мы за справедливость. В отличие от них, мы не убиваем несогласных, мы их судим и даже позволим изложить доводы их адвокатов. Таким образом мы продемонстрируем свою справедливость. Именно этим качеством мы заметно отличаемся от так называемого коллективного запада", — подчеркнул Бальбек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/otnosheniya-1778371381.html

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Никита Стома

в мире, москва, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), руслан бальбек