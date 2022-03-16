В Крыму предложили организовать Нюрнберг для украинских националистов
Эксперт Бальбек: украинских националистов нужно судить по уставу Нюрнбергского трибунала
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что украинских националистов нужно судить согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.
По его словам, пришло время публично объявить о необходимости создания специального трибунала для суда над украинскими военными преступниками. И это должно коснуться не только "карателей из националистических батальонов и ВСУ, но и помогавших им чиновников, а заодно и авторов пронацистской пропаганды и создателей фейковых новостей". Он подчеркнул, что преступления этих людей привели к огромным жертвам со стороны Луганской и Донецкой народной республик и среди украинского народа.
"В качестве сторон обвинения должны выступить представители ЛНР, ДНР, Украины и России. А чтобы никто не мог обвинить нас в нарушении прав обвиняемых, для осуществления правосудия надо взять за основу устав Международного военного трибунала в Нюрнберге. Ведь тот устав был разработан и утвержден всеми странами-победительницами, и все его положения соответствовали нормам международного права и принципам справедливости", — заявил Бальбек.
Он добавил, что, по его мнению, было бы "очень символично" сделать местом дислокации специального трибунала офис президента Украины на Банковой улице в Киеве, потому что "именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима".
Бальбек подчеркнул, что Россия — это страна, победившая нацизм, и сегодня она вновь "вынуждена преподать урок теперь уже украинскому нацизму". Однако этот урок, по его словам, должны запомнить и все соседние страны.
"Именно поэтому я считаю, что суд над украинскими нацистскими преступниками должны провести все стороны, пострадавшие от их действий. На одной скамье с палачами и убийцами должны сидеть и те, кто сейчас обеляет их действия на телевидении и в интернете. Это пособники убийц, и никакой пощады им быть не должно", — добавил он.
Политик отметил, что имена всех этих людей известны, а чтобы найти их, необходимо будет создать реестр украинских военных преступников.
"И искать будем так, что не спрячешься нигде. А этот трибунал должен показать, что мы за справедливость. В отличие от них, мы не убиваем несогласных, мы их судим и даже позволим изложить доводы их адвокатов. Таким образом мы продемонстрируем свою справедливость. Именно этим качеством мы заметно отличаемся от так называемого коллективного запада", — подчеркнул Бальбек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.