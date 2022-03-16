https://ria.ru/20220316/natsionalizatsiya-1778451223.html
Профсоюзы надеются на включение национализации в пакет мер поддержки рынка
Профсоюзы надеются на включение национализации в пакет мер поддержки рынка - РИА Новости, 16.03.2022
Профсоюзы надеются на включение национализации в пакет мер поддержки рынка
Профсоюзы надеются, что в пакет мер поддержки рынка труда войдут предложения о национализации организаций, которые уходят с рынка по политическим мотивам,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:43
2022-03-16T14:43
2022-03-16T14:43
антон котяков
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Профсоюзы надеются, что в пакет мер поддержки рынка труда войдут предложения о национализации организаций, которые уходят с рынка по политическим мотивам, расширение бесплатных программ переобучения, увеличение пособия по безработице, рассказал РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели. Соколов отметил, что не знаком с конкретным пакетом мер поддержки рынка труда, подготовленных министерством, но выразил надежду, что туда войдут те меры, которые профсоюзы предлагали неоднократно."Мы все за то, чтобы поддержать рынок труда... Есть наше заявление... Это то, что касается, во-первых, необходимости национализации, либо введения какого-то внешнего управления к тем организациям и структурам, которые уходят с рынка по политическим мотивам", - пояснил Соколов.По его словам, такая же процедура предлагалась профсоюзами в отношении компаний, которые находятся в состоянии банкротства, но представляют социальную, либо системообразующую значимость для экономики. Он обратил внимание, что основным кредитором часто является государство, на взгляд профсоюзов, ликвидация рабочих мест через банкротство противоречит интересам общества.Соколов отметил, что такие компании надо национализировать, восстанавливать их финансовую устойчивость, а затем либо оставлять государству, либо приватизировать. В качестве другой меры он привел участие профсоюзов в процессе банкротства компаний. Профсоюзы также предлагали расширить практику бесплатного переобучения и подготовки кадров, распространить ее на всех граждан, независимо от статуса и возраста."Пособие по безработице необходимо увеличивать, потому что крайне низкий уровень его, и в случае роста (цен - ред.) люди не смогут просто выживать на том пособии по безработице, которое есть. Эти меры, на самом деле, предлагались не только сейчас, но и до всей этой ситуации. Надеемся, что в той или иной степени они в пакет попали", - добавил Соколов.
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федерация независимых профсоюзов россии
Профсоюзы надеются на включение национализации в пакет мер поддержки рынка
Профсоюзы надеются, что меры поддержки будут включать национализацию и увеличение пособий
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Профсоюзы надеются, что в пакет мер поддержки рынка труда войдут предложения о национализации организаций, которые уходят с рынка по политическим мотивам, расширение бесплатных программ переобучения, увеличение пособия по безработице, рассказал РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков
заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели. Соколов отметил, что не знаком с конкретным пакетом мер поддержки рынка труда, подготовленных министерством, но выразил надежду, что туда войдут те меры, которые профсоюзы предлагали неоднократно.
"Мы все за то, чтобы поддержать рынок труда... Есть наше заявление... Это то, что касается, во-первых, необходимости национализации, либо введения какого-то внешнего управления к тем организациям и структурам, которые уходят с рынка по политическим мотивам", - пояснил Соколов.
По его словам, такая же процедура предлагалась профсоюзами в отношении компаний, которые находятся в состоянии банкротства, но представляют социальную, либо системообразующую значимость для экономики. Он обратил внимание, что основным кредитором часто является государство, на взгляд профсоюзов, ликвидация рабочих мест через банкротство противоречит интересам общества.
Соколов отметил, что такие компании надо национализировать, восстанавливать их финансовую устойчивость, а затем либо оставлять государству, либо приватизировать. В качестве другой меры он привел участие профсоюзов в процессе банкротства компаний. Профсоюзы также предлагали расширить практику бесплатного переобучения и подготовки кадров, распространить ее на всех граждан, независимо от статуса и возраста.
"Пособие по безработице необходимо увеличивать, потому что крайне низкий уровень его, и в случае роста (цен - ред.) люди не смогут просто выживать на том пособии по безработице, которое есть. Эти меры, на самом деле, предлагались не только сейчас, но и до всей этой ситуации. Надеемся, что в той или иной степени они в пакет попали", - добавил Соколов.