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Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/nato-1778541142.html
Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной
Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной
НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, включая переговоры Украины и России, сообщил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:35
2022-03-16T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
йенс столтенберг
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, включая переговоры Украины и России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав Минобороны блока в Брюсселе."Мы нуждаемся в мире на Украине… Россия должна вывести свои войска. Мы поддерживаем любые усилия по поиску решения, мы поддерживаем любые усилия по поиску дипломатического урегулирования. И, конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией", - сказал он.
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в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг, донбасс
19:35 16.03.2022 (обновлено: 20:39 16.03.2022)
 
Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал переговоры Украины и России по урегулированию

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, включая переговоры Украины и России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав Минобороны блока в Брюсселе.
"Мы нуждаемся в мире на УкраинеРоссия должна вывести свои войска. Мы поддерживаем любые усилия по поиску решения, мы поддерживаем любые усилия по поиску дипломатического урегулирования. И, конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией", - сказал он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 19:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: НАТО не смогла связаться с Россией после удара по полигону Яворовский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергДонбасс
 
 
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