https://ria.ru/20220316/nato-1778541142.html

Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

Генсек НАТО поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, включая переговоры Украины и России, сообщил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:35

2022-03-16T19:35

2022-03-16T20:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

нато

йенс столтенберг

донбасс

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, включая переговоры Украины и России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав Минобороны блока в Брюсселе."Мы нуждаемся в мире на Украине… Россия должна вывести свои войска. Мы поддерживаем любые усилия по поиску решения, мы поддерживаем любые усилия по поиску дипломатического урегулирования. И, конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией", - сказал он.

https://ria.ru/20220316/yavorovskiy-1778538954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг, донбасс