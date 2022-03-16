https://ria.ru/20220316/nato-1778529418.html

Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:46

2022-03-16T18:46

2022-03-16T19:49

в мире

украина

нато

обострение ситуации в днр и лнр

россия

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине."Я думаю, что стоит сохранять осторожность. Пока рано говорить о возможном исходе. Необходимо, чтобы Россия остановила этот конфликт", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об исходе военной операции.По его словам, "быстрой победы над Украиной не получилось. Но не стоит недооценивать возможности России в ведении боевых действий"."Россия располагает значительной военной мощью в том, что касается обычных вооружений, а также ядерным потенциалом", - напомнил Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778481697.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг