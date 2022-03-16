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Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/nato-1778529418.html
Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине
Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине
Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:46
2022-03-16T19:49
в мире
украина
нато
обострение ситуации в днр и лнр
россия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине."Я думаю, что стоит сохранять осторожность. Пока рано говорить о возможном исходе. Необходимо, чтобы Россия остановила этот конфликт", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об исходе военной операции.По его словам, "быстрой победы над Украиной не получилось. Но не стоит недооценивать возможности России в ведении боевых действий"."Россия располагает значительной военной мощью в том, что касается обычных вооружений, а также ядерным потенциалом", - напомнил Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778481697.html
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в мире, украина, нато, россия, йенс столтенберг
18:46 16.03.2022 (обновлено: 19:49 16.03.2022)
 
Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине.
"Я думаю, что стоит сохранять осторожность. Пока рано говорить о возможном исходе. Необходимо, чтобы Россия остановила этот конфликт", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об исходе военной операции.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
По его словам, "быстрой победы над Украиной не получилось. Но не стоит недооценивать возможности России в ведении боевых действий".
"Россия располагает значительной военной мощью в том, что касается обычных вооружений, а также ядерным потенциалом", - напомнил Столтенберг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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