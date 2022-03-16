18:46 16.03.2022 (обновлено: 19:49 16.03.2022)
Генсек НАТО считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине
Генсек НАТО Столтенберг считает, что рано говорить о завершении конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО считает, что "слишком рано" говорить об исходе военной операции на Украине.
"Я думаю, что стоит сохранять осторожность. Пока рано говорить о возможном исходе. Необходимо, чтобы Россия остановила этот конфликт", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об исходе военной операции.
По его словам, "быстрой победы над Украиной не получилось. Но не стоит недооценивать возможности России в ведении боевых действий".
"Россия располагает значительной военной мощью в том, что касается обычных вооружений, а также ядерным потенциалом", - напомнил Столтенберг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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