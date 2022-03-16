https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:57
2022-03-16T11:57
2022-03-16T12:00
нато
в мире
йенс столтенберг
джо байден
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе."Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе", - сообщил Столтенберг в совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны Североатлантического блока.Столтенберг также отметил, что главы минобороны НАТО на заседании в среду обсудят долгосрочное планирование по обороне в связи с действиями России на Украине."Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса", - заявил Столтенберг.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402335.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eadecd52dce3ea73e6692ebc4fca38a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, йенс столтенберг, джо байден, сша, пентагон
11:57 16.03.2022 (обновлено: 12:00 16.03.2022)
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе.
"Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе", - сообщил Столтенберг в совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны Североатлантического блока.
Столтенберг
также отметил, что главы минобороны НАТО
на заседании в среду обсудят долгосрочное планирование по обороне в связи с действиями России на Украине.
"Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса", - заявил Столтенберг.