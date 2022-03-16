https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html

Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта

Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта - РИА Новости, 16.03.2022

Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:57

2022-03-16T11:57

2022-03-16T12:00

нато

в мире

йенс столтенберг

джо байден

сша

пентагон

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе."Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе", - сообщил Столтенберг в совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны Североатлантического блока.Столтенберг также отметил, что главы минобороны НАТО на заседании в среду обсудят долгосрочное планирование по обороне в связи с действиями России на Украине."Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса", - заявил Столтенберг.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402335.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нато, в мире, йенс столтенберг, джо байден, сша, пентагон