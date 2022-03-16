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Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта - РИА Новости, 16.03.2022
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Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:57
2022-03-16T12:00
нато
в мире
йенс столтенберг
джо байден
сша
пентагон
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе."Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе", - сообщил Столтенберг в совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны Североатлантического блока.Столтенберг также отметил, что главы минобороны НАТО на заседании в среду обсудят долгосрочное планирование по обороне в связи с действиями России на Украине."Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса", - заявил Столтенберг.
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нато, в мире, йенс столтенберг, джо байден, сша, пентагон
11:57 16.03.2022 (обновлено: 12:00 16.03.2022)
 
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе.
"Я жду возможности приветствовать президента Байдена в числе других лидеров на внеочередном саммите альянса, который пройдет на следующей неделе", - сообщил Столтенберг в совместном заявлении с главой Пентагона перед началом заседания глав минобороны Североатлантического блока.
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Столтенберг также отметил, что главы минобороны НАТО на заседании в среду обсудят долгосрочное планирование по обороне в связи с действиями России на Украине.
"Мы сегодня обсудим не только непосредственные последствия вторжения России на Украину, но и долгосрочные последствия, адаптацию альянса на длительный период. НАТО несет ответственность за то, чтобы этот конфликт не выходил за пределы Украины, в том числе по этой причине мы усилили наше присутствие на восточном фланге альянса", - заявил Столтенберг.
 
НАТОВ миреЙенс СтолтенбергДжо БайденСШАПентагон
 
 
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