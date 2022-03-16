Для Киева было бы разумным не вступать в НАТО, считает американский эксперт
Американский эксперт Блэк: для Киева было бы разумным не вступать в НАТО
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Для Украины было бы разумным не вступать в НАТО, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
"Учитывая историю и географию Украины, было бы мудро для нее не только остаться нейтральным государством – это-то точно, но также стать мостом между Западной Европой и (остальной) Евразией", - сказал Блэк.
По его мнению, Украина исторически является научным центом, одной из богатейших сельскохозяйственных зон в мире и хорошо расположена с точки зрения географического положения.
"Если нацистские элементы, управляющие правительством, будут отстранены от власти, это может сыграть очень позитивную роль. Нейтральный статус, конечно, необходим. Но это только первый шаг. "Институт Шиллера" призывал несколько десятилетий к созданию евразийского моста. И, будучи этим мостом между культурами и экономиками, Украина может сыграть крайне важную роль", - добавил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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