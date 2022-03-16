https://ria.ru/20220316/nato-1778384448.html

Для Киева было бы разумным не вступать в НАТО, считает американский эксперт

Для Киева было бы разумным не вступать в НАТО, считает американский эксперт - РИА Новости, 16.03.2022

Для Киева было бы разумным не вступать в НАТО, считает американский эксперт

Для Украины было бы разумным не вступать в НАТО, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:30

2022-03-16T09:30

2022-03-16T09:30

в мире

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

нато

признание днр и лнр в россии

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Для Украины было бы разумным не вступать в НАТО, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.По его мнению, Украина исторически является научным центом, одной из богатейших сельскохозяйственных зон в мире и хорошо расположена с точки зрения географического положения."Если нацистские элементы, управляющие правительством, будут отстранены от власти, это может сыграть очень позитивную роль. Нейтральный статус, конечно, необходим. Но это только первый шаг. "Институт Шиллера" призывал несколько десятилетий к созданию евразийского моста. И, будучи этим мостом между культурами и экономиками, Украина может сыграть крайне важную роль", - добавил эксперт.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины, нато, признание днр и лнр в россии