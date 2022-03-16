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Гаврилов предупредил, какая судьба ждет новых наемников на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/naemniki-1778528267.html
Гаврилов предупредил, какая судьба ждет новых наемников на Украине
Гаврилов предупредил, какая судьба ждет новых наемников на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Гаврилов предупредил, какая судьба ждет новых наемников на Украине
В случае обнаружения новых наемников на Украине с ними поступят так же, как с теми, кто был на уничтоженной базе во Львовской области, заявил в среду... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:39
2022-03-16T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
австрия
вена
константин гаврилов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В случае обнаружения новых наемников на Украине с ними поступят так же, как с теми, кто был на уничтоженной базе во Львовской области, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.В среду он выступил на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, подводя итоги он отметил, что российская делегация рассказала о ходе спецоперации на Украине."Описали все, что было, особенно с наемниками. Предупредили - как с Яворовским полигоном произошло, так и будет происходить с другими наемниками", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников и призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html
https://ria.ru/20220316/belgiytsy-1778362248.html
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в мире, россия, австрия, вена, константин гаврилов, украина, ситуация в днр и лнр
18:39 16.03.2022 (обновлено: 18:42 16.03.2022)
 
Гаврилов предупредил, какая судьба ждет новых наемников на Украине

Глава делегации в Вене Гаврилов: с новыми наемниками поступят так же, как и с прежними

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В случае обнаружения новых наемников на Украине с ними поступят так же, как с теми, кто был на уничтоженной базе во Львовской области, заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
В среду он выступил на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, подводя итоги он отметил, что российская делегация рассказала о ходе спецоперации на Украине.
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"Описали все, что было, особенно с наемниками. Предупредили - как с Яворовским полигоном произошло, так и будет происходить с другими наемниками", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников и призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияАвстрияВенаКонстантин ГавриловУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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