https://ria.ru/20220316/nabiullina-1778437065.html
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:38
2022-03-16T13:38
2022-03-16T18:17
политика
эльвира набиуллина
владимир путин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения."Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал Песков.Через неделю Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.
https://ria.ru/20220314/nabiullina-1778076937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия
13:38 16.03.2022 (обновлено: 18:17 16.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
Пресс-секретарь Песков: Кремль не анонсирует переназначение Набиуллиной главой ЦБ