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В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:38
2022-03-16T18:17
политика
эльвира набиуллина
владимир путин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения."Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал Песков.Через неделю Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.
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политика, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия
13:38 16.03.2022 (обновлено: 18:17 16.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ

Пресс-секретарь Песков: Кремль не анонсирует переназначение Набиуллиной главой ЦБ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения.
"Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал Песков.
Через неделю Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:46
Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию в пятницу
 
ПолитикаЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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