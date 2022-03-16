https://ria.ru/20220316/nabiullina-1778437065.html

В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ

В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:38

2022-03-16T13:38

2022-03-16T18:17

политика

эльвира набиуллина

владимир путин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Центробанка Владимир Путин внесет на обсуждение в Госдуму на следующей неделе, и отметил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения."Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал Песков.Через неделю Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ. В декабре 2021 года Песков сообщал, что Путин высоко оценивает деятельность Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной.

https://ria.ru/20220314/nabiullina-1778076937.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

политика, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия