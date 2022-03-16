https://ria.ru/20220316/muzei-1778083848.html

Выставка в Царицыно расскажет, как императоры реконструировали Крым

Выставка в Царицыно расскажет, как императоры реконструировали Крым - РИА Новости, 16.03.2022

Выставка в Царицыно расскажет, как императоры реконструировали Крым

Иммерсивная выставка "Романовы. Воспоминания о Крыме" открылась в музее-заповеднике "Царицыно", она рассказывает о легендарных и неизвестных великокняжеских... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T07:13

2022-03-16T07:13

2022-03-16T07:13

царицыно (музей-заповедник)

петергоф

ливадия

царское село

культура

музеи

новости культуры

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778051815_0:69:3069:1795_1920x0_80_0_0_1797f7462c5a39f5e30c9f5067b6aa02.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иммерсивная выставка "Романовы. Воспоминания о Крыме" открылась в музее-заповеднике "Царицыно", она рассказывает о легендарных и неизвестных великокняжеских резиденциях а также том, как императоры проводили время на полуострове.По ее словам, собрать экспонаты, связанные с имениями, непросто. Многие резиденции были разорены, в них организовывались санатории, дома отдыха, произведения искусства передавали в музеи. Но в Царицыно удалось собрать подлинные вещи, принадлежавшие императорам, предметы, которые редко или никогда не выдавались для выставочных проектов.Это предметы одежды, фотографии, гравюры, документы. Они помогают погрузиться в историю полуострова и совершить своеобразное путешествие на его Южный берег.Проект готовился более двух лет, свои экспонаты на выставку предоставили Петергоф, Царское Село, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей, собрания Симферополя, Тавриды, Ялты, а также несколько архивов и частных коллекций.Выставка располагается в 11 залах Большого дворца. Каждый посвящен одной теме — имению, владельцу, историческому событию. А некоторые части экспозиции реконструировали так, что они напоминают антураж великокняжеских имений. Есть даже зал в виде палубы императорской яхты "Штандарт".При этом проект — не выставка-энциклопедия о Романовых в Крыму: создатели хотели сделать ее атмосферной и "разбавили" физические экспонаты мультимедиа составляющей.Так, фрагменты дневников и писем заговорили "голосами" Романовых: их зачитывают из динамиков. Кроме того, слышны специальные интершумы: крики чаек, шум волн, судовой колокол.Другая особенность экспозиции в том, что каждый зал имеет свой запах.Можно ощутить главные запахи Крыма: тонкий аромат цветов, винограда. Зал, посвященный детству, пахнет булочками с корицей, а помещение, рассказывающее о Ливадии, — разнотравьем, розами, хвоей, кедром.В экспозиции — акварели Айвазовского, Боголюбова, подлинные дневники великих князей и княгинь, мундиры и платья императоров. Среди них мундир Николая I, сюртук Александра II, морской китель Николая II.А также – модели яхт, архивные фотографии, документы графика, рисунки. Они рассказывают не только об имении Ливадия, но и об архитектурных памятниках Ай-Тодор, Харакс, Дюльбер, Чаир, Кичкинэ.Выставка продлится до 3 июля.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

петергоф

ливадия

царское село

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

царицыно (музей-заповедник), петергоф, ливадия, царское село, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить , выставки, республика крым, россия