Выставка в Царицыно расскажет, как императоры реконструировали Крым

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иммерсивная выставка "Романовы. Воспоминания о Крыме" открылась в музее-заповеднике "Царицыно", она рассказывает о легендарных и неизвестных великокняжеских резиденциях а также том, как императоры проводили время на полуострове.По ее словам, собрать экспонаты, связанные с имениями, непросто. Многие резиденции были разорены, в них организовывались санатории, дома отдыха, произведения искусства передавали в музеи. Но в Царицыно удалось собрать подлинные вещи, принадлежавшие императорам, предметы, которые редко или никогда не выдавались для выставочных проектов.Это предметы одежды, фотографии, гравюры, документы. Они помогают погрузиться в историю полуострова и совершить своеобразное путешествие на его Южный берег.Проект готовился более двух лет, свои экспонаты на выставку предоставили Петергоф, Царское Село, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей, собрания Симферополя, Тавриды, Ялты, а также несколько архивов и частных коллекций.Выставка располагается в 11 залах Большого дворца. Каждый посвящен одной теме — имению, владельцу, историческому событию. А некоторые части экспозиции реконструировали так, что они напоминают антураж великокняжеских имений. Есть даже зал в виде палубы императорской яхты "Штандарт".При этом проект — не выставка-энциклопедия о Романовых в Крыму: создатели хотели сделать ее атмосферной и "разбавили" физические экспонаты мультимедиа составляющей.Так, фрагменты дневников и писем заговорили "голосами" Романовых: их зачитывают из динамиков. Кроме того, слышны специальные интершумы: крики чаек, шум волн, судовой колокол.Другая особенность экспозиции в том, что каждый зал имеет свой запах.Можно ощутить главные запахи Крыма: тонкий аромат цветов, винограда. Зал, посвященный детству, пахнет булочками с корицей, а помещение, рассказывающее о Ливадии, — разнотравьем, розами, хвоей, кедром.В экспозиции — акварели Айвазовского, Боголюбова, подлинные дневники великих князей и княгинь, мундиры и платья императоров. Среди них мундир Николая I, сюртук Александра II, морской китель Николая II.А также – модели яхт, архивные фотографии, документы графика, рисунки. Они рассказывают не только об имении Ливадия, но и об архитектурных памятниках Ай-Тодор, Харакс, Дюльбер, Чаир, Кичкинэ.Выставка продлится до 3 июля.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иммерсивная выставка "Романовы. Воспоминания о Крыме" открылась в музее-заповеднике "Царицыно", она рассказывает о легендарных и неизвестных великокняжеских резиденциях а также том, как императоры проводили время на полуострове.
"Многие не знают о существовании великокняжеских имений на полуострове, а ведь романовский Крым полон таких дворцов, — рассказала куратор Ольга Барковец. — Мы хотели показать, что их отдых способствовал развитию полуострова: там прокладывали дороги, строили оросительные системы, создавали сады и виноградники".
По ее словам, собрать экспонаты, связанные с имениями, непросто. Многие резиденции были разорены, в них организовывались санатории, дома отдыха, произведения искусства передавали в музеи. Но в Царицыно удалось собрать подлинные вещи, принадлежавшие императорам, предметы, которые редко или никогда не выдавались для выставочных проектов.
Это предметы одежды, фотографии, гравюры, документы. Они помогают погрузиться в историю полуострова и совершить своеобразное путешествие на его Южный берег.
Проект готовился более двух лет, свои экспонаты на выставку предоставили Петергоф, Царское Село, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Ливадийский дворец-музей, собрания Симферополя, Тавриды, Ялты, а также несколько архивов и частных коллекций.
Выставка располагается в 11 залах Большого дворца. Каждый посвящен одной теме — имению, владельцу, историческому событию. А некоторые части экспозиции реконструировали так, что они напоминают антураж великокняжеских имений. Есть даже зал в виде палубы императорской яхты "Штандарт".
В экспозиции — акварели Айвазовского, Боголюбова, подлинные дневники великих князей и княгинь, мундиры и платья императоров. Среди них мундир Николая I, сюртук Александра II, морской китель Николая II.
А также – модели яхт, архивные фотографии, документы графика, рисунки. Они рассказывают не только об имении Ливадия, но и об архитектурных памятниках Ай-Тодор, Харакс, Дюльбер, Чаир, Кичкинэ.
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